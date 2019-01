Der Münstertaler liegt nach der Verfolgung in Oberstdorf noch 59 Sekunden hinter Rang 3. Leader bleibt Johannes Klaebo.

Legende: Video Klaebo hält Ustjugow in Schach abspielen. Laufzeit 01:14 Minuten.

Klaebo hält Ustjugow in Schach

Das Verfolgungsrennen über 15 km Skating liess das Feld, wie von Dario Cologna und vieler seiner Konkurrenten erhofft, zusammenrücken. Der 32-jährige Bündner, der im Gesamtklassement neu auf Platz 15 klassiert ist, liegt statt 1:45 Minuten noch 59 Sekunden hinter dem Drittklassierten Alexander Bolschunow.

«Es besteht noch eine kleine Chance auf einen Podestplatz, aber es ist nach wie vor sehr schwierig», analysierte Cologna seine Ausgangslage vor den 2 letzten Etappen. «Da vorne sind noch eine ganze Reihe Leute, die das erreichen können.»

Klaebo zieht durch

Leader nach der drittletzten Etappe der Tour de Ski bleibt Johannes Klaebo. Der Norweger konnte sich in Oberstdorf im Schlusssprint knapp gegen Sergej Ustjugow durchsetzen.

Unmittelbar nach dem Rennen war allerdings nicht klar, ob Klaebo auch an der letzten Station in Val di Fiemme noch am Start stehen wird. Ein Rückzug im Sinne einer optimalen WM-Vorbereitung schien möglich. Zusammen mit seinem Trainerstab entschied sich der 22-Jährige nun aber, die Tour zu Ende zu laufen.

Zweikampf Klaebo vs. Ustjugow

Klaebos Vorsprung auf Ustjugow beträgt 5,4 Sekunden. Der Russe hat die Tour bereits vor 2 Jahren einmal gewonnen. Bolschunow liegt als Dritter 1:18 Minuten zurück.

Die Tour de Ski geht am Wochenende in Val di Fiemme zu Ende. Zunächst steht ein 15-km-Massenstartrennen im klassischen Stil auf dem Programm. Am Sonntag folgt der Schlussaufstieg auf die Alpe Cermis.

