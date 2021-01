Dario Cologna ist zurück auf dem Podest. Erstmals seit Dezember 2019 schaffte der Bündner den Sprung in die Top 3. Mit dem 2. Platz im Massenstartrennen über 15 km klassisch im Val Müstair belohnte er sich für eine starke Leistung.

Turbulente Schlussphase

In der Schlussphase der 2. Etappe der Tour de Ski profitierte Cologna auch von einem Missgeschick seiner russischen Konkurrenten im Kampf um einen Podestplatz. In der letzten Abfahrt kamen Jewgenj Below und Alexej Tscherwotkin zu Fall, Iwan Jakimuschkin musste einen Umweg einlegen. Der Schweizer nutzte die Gunst der Stunde und lief 23 Sekunden hinter dem überlegenen Sieger Alexander Bolschunow als Zweiter ins Ziel.

Im Gesamtklassement stiess Cologna vom 14. auf den 4. Platz vor. Der Rückstand auf den neuen Leader Bolschunow beträgt 1:11 Minuten.

Man muss zuerst in der Position sein, um dort mitzukämpfen.

«Es war ein sehr gutes und ein sehr hartes Rennen. Ich habe versucht, mich gut zu positionieren und den Russen ein bisschen Paroli zu bieten», analysierte Cologna im Ziel. Der Sturz seiner Konkurrenten habe ihm natürlich geholfen. «Aber man muss zuerst in der Position sein, um dort mitzukämpfen.»

Baumann und Pralong in den Top 20

Eine starke Leistung zeigte auch Jonas Baumann. Der Bündner klassierte sich mit einem Rückstand von 50,2 Sekunden auf Platz 14. Zu überzeugen vermochte auch Candide Pralong, der es als 17. ebenfalls in die Top 20 schaffte. Beda Klee lief auf Rang 23, Roman Furger wurde 28.

So geht es weiter

Am Sonntag steht im Val Müstair das Verfolgungsrennen über 15 km Skating auf dem Programm. Nach einem Ruhetag wird die Tour de Ski am Dienstag mit 2 Distanzrennen in Toblach fortgesetzt. Den Abschluss bilden 3 Rennen in Val di Fiemme.