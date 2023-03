Beim City-Sprint in Tallinn läuft Nadine Fähndrich als 3. aufs Podest und baut damit ihre Führung in der Sprint-Wertung aus.

Nadine Fähndrich hat ihren ersten Podestplatz in diesem Jahr und den vierten in dieser Saison herausgelaufen. Beim Sprint in Tallinn (EST) musste sich die Luzernerin im Final nur Siegerin Kristine Skistad (NOR) und der Schwedin Jonna Sundling geschlagen geben. Seit dem Start waren die Athletinnen in dieser Reihenfolge gelaufen, auch ein Angriff der27-jährigen Schweizerin beim letzten Anstieg konnte daran nichts ändern. Letztlich betrug Fähndrichs Rückstand auf Skistad knapp über 2 Sekunden.

Dahlqvist scheitert im Halbfinal

Dank des 3. Ranges baut Fähndrich ihren Vorsprung in der Sprint-Disziplinenwertung weiter aus. Ihre grösste Konkurrentin, die Schwedin Maja Dahlqvist, scheiterte im Halbfinal denkbar knapp. Neu beträgt Fähndrichs Vorsprung 22 Punkte. Die Sprint-Saison wird mit dem letzten Saisonrennen am kommenden Samstag in Lahti (FIN) beschlossen.

Die anderen Schweizerinnen, Alina Meier und Lea Fischer, scheiterten bereits im Viertelfinal.

Riebli und Schaad scheitern früh

Bei den Männern blieben mit Janik Riebli und Roman Schaad beide für die K.o.-Phase qualifizierten Schweizer im Viertelfinal hängen. Besonders knapp war es bei Riebli, dem 24-Jährigen fehlte nur eine Hundertstelsekunde für den Halbfinal-Einzug.

Den Sieg bei den Männern sicherte sich einmal mehr Johannes Kläbo. Der Norweger gewann alle seine Läufe und rettete im Final schliesslich einen Vorsprung von 2,6 Sekunden ins Ziel. Lucas Chanavat (FRA) wurde Zweiter, Even Northug (NOR) komplettierte das Podest.