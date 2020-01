Cologna am Ende auf Platz 7

Alexander Bolschunow hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Tour de Ski für sich entscheiden können. Der 23-jährige Russe lieferte sich auf der Schlussetappe hinauf zur Alpe Cermis einen erbitterten Zweikampf mit Sergej Ustjugow, schüttelte seinen Landsmann aber kurz vor dem Ziel entscheidend ab.

Kläbo gehen die Kräfte aus

Johannes Kläbo, der Tour-Leader nach 6 Etappen, musste sich derweil klar geschlagen geben. Dem norwegischen Titelverteidiger, der das abschliessende Teilstück mit einer Sekunde Reserve auf Bolschunow in Angriff genommen hatte, gingen rund einen Kilometer und ausgerechnet nach einer Tempoverschärfung seines Landsmannes Simen Krüger die Kräfte aus.

In der Endabrechnung klassierte sich Kläbo hinter Bolschunow und Ustjugow auf Rang 3. Krüger seinerseits erreichte das Ziel als Erster und feierte mit rund 13 Sekunden Vorsprung auf Sjur Röthe den Etappensieg.

Cologna auf Gesamtrang 7

Dario Cologna verpasste als Sechster das Tagespodest um knapp 20 Sekunden. Im Gesamtklassement rückte der Münstertaler damit noch auf den 7. Rang vor.

Neben Cologna liefen in der Schlussetappe mit Jonas Baumann (20.), Roman Furger (25./Gesamt-27.) und Jason Rüesch (28./Gesamt-40.) drei weitere Schweizer in die Punkte. Beda Klee belegte in der Gesamtwertung den 28. Platz.

Übersicht Tour de Ski Männer

