Cologna an der WM nur mit 2 Einsätzen

Heute, 17:22 Uhr

Dario Cologna muss an der am Donnerstag beginnenden WM in Lahti wegen muskulären Problemen in der Wade auf den Skiathlon und das Rennen über 15 km klassisch verzichten. Der Bündner wird nur in der Staffel und über 50 km Skating starten.

Bild in Lightbox öffnen. Bei Cologna hatten sich am vergangenen Wochenende in Otepää die muskulären Probleme in der linken Wade, die ihn im letzten Winter zum vorzeitigen Saisonabbruch gezwungen hatten, beim Klassisch-Laufen wieder bemerkbar gemacht. Daraufhin war der 30-Jährige zurück in die Schweiz gereist. Die Wadenprobleme behindern Cologna vor allem im klassischen Stil. Aus diesem Grund sieht sich der Münstertaler nun gezwungen, an der WM den Skiathlon (15 km klassisch plus 15 km Skating) vom kommenden Samstag sowie das Rennen über 15 km klassisch am 1. März auszulassen. « Klar könnte ich probieren, ob es im Skiathlon geht, aber das Risiko, dass ich nachher gar keine Rennen mehr laufen kann, ist zu gross. » Dario Cologna

In beiden Disziplinen konnte Cologna schon grosse Erfolge feiern. Im Skiathlon wurde er 2013 Weltmeister, 2014 Olympiasieger und 2015 WM-Zweiter. Über 15 km klassisch holte er 2014 in Sotschi Olympia-Gold. Im Skating-Stil hat die Blessur einen deutlich geringeren Einfluss. Den Starts von Cologna in der Staffel und im abschliessenden Rennen über 50 km steht also nichts im Weg. Das sagt Cologna über sein reduziertes Programm

cud