Dario Cologna spricht im Interview über seinen Rücktritt und die Ziele in seiner letzten Weltcup-Saison.

Die 16. Saison wird die letzte sein: Mit dem vierfachen Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna verlässt einer der grössten Schweizer Sportler im nächsten Frühjahr die aktive Bühne. Bewusst hat sich der 35-Jährige dazu entschieden, seinen Rücktritt dreieinhalb Wochen vor dem Weltcupstart in Ruka (FIN) bekanntzugeben.

«Nach Absprache mit meinem Umfeld haben wir entschieden, dass es das Beste ist, es jetzt zu kommunizieren. Ich will ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich trete ja erst Ende Saison zurück und werde auf jeden Fall noch einmal richtig angreifen», erklärte der Bündner im Interview mit SRF.

Rücktritt immer wieder im Hinterkopf

Der Entscheid ist also keineswegs eine Kurzschluss-Reaktion und in Fachkreisen auch ein bisschen erwartet worden. Cologna verrät, dass er sich schon länger mit dem Gedanken des Rücktritts befasst habe: «Es hat vor etwa 4 Jahren angefangen. Der Gedanke ist dann immer wieder gekommen. Aber ich denke, das ist auch legitim, vor allem wenn man über 30 Jahre alt und schon lange dabei ist.»

Ich habe in meiner Karriere alles erreicht. Es ist ein schöner Abschluss mit den Olympischen Spielen – für mich passt es.

Die Katze ist also aus dem Sack, Cologna kann sich nun voll und ganz auf den Olympia-Winter konzentrieren. Auch vor seiner 16. Saison ist der Münstertaler noch immer motiviert und verfolgt grosse Ziele. In Peking soll noch die eine oder andere Medaille dazukommen. 4 Mal Gold hat er an Olympia bereits geholt.

«Ich habe in meiner Karriere alles erreicht. Es ist ein schöner Abschluss mit den Olympischen Spielen – für mich passt es», sagt Cologna. Eine weitere Medaille in Peking würde seinem Karriereabschluss definitiv einen kitschigen Touch verleihen.