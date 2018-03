Laurien van der Graaff scheidet in Falun nach einem Stockbruch im Viertelfinal aus.

Nadine Fähndrich stürzt ebenfalls im Viertelfinal.

Dario Cologna scheitert bereits in der Qualifikation.

Den beiden Schweizer Starterinnen beim Skating-Sprint anlässlich des Weltcup-Finales in Falun ist in den Viertelfinals kein Glück beschieden.

Laurien van der Graaff beklagte einen Stockbruch und schied in ihrem Lauf ebenso als Sechste aus wie Nadine Fähndrich, die bei der letzten Abfahrt hin zum Ziel zu Fall kam.

Doppelsieg für Schweden

Die schwedischen Gastgeber feierten einen Doppelsieg. Hanna Falk setzte sich souverän vor Jonna Sundling durch. Platz 3 ging an die Rekord-Olympiasiegerin Marit Björgen aus Norwegen.

Keine Schweizer in den Viertelfinals

Bei den Männern hatte es am Vormittag kein Schweizer in die Viertelfinals geschafft. Dario Cologna verpasste die Viertelfinals im Skating-Sprint um zweieinhalb Sekunden. In der Qualifikation in Mittelschweden resultierte für Cologna nur der 50. Platz.

Die Sprint-Strecke hier in Falun liegt mir nicht. Ich war schlicht zu langsam.

Der Schaden wird sich für Cologna gleichwohl in Grenzen halten. Der Sieger des Sprints erhält nur 30 Bonussekunden; im Rahmen der Tour de Ski sind es jeweils deren 60. «Die Sprint-Strecke hier in Falun liegt mir nicht. Ich war schlicht zu langsam, fühlte mich nicht so frisch. Am Samstag (15 km klassisch, Anm. d. Red.) geht es für mich richtig los», so Cologna.

Auch die anderen Schweizer Männer Roman Schaad (38.), Jonas Baumann (49.) und Roman Furger (52.) schafften den Vorstoss in die K.o.-Runde der besten 30, die um Bonussekunden sprinten, nicht.

Sieg an Kläbo

Den Tagessieg sicherte sich der Topfavorit und Olympiasieger Johannes Hösflot Klaebo aus Norwegen vor dem italienischen Weltmeister Federico Pellegrino.

