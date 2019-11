Die Langläufer starten am 29. November im finnischen Ruka in die Weltcup-Saison. Weitere Anhaltspunkte in Colognas Kalender sind das Heimrennen in Davos (14.-15. Dezember), die Tour de Ski ab 28. Dezember sowie die FIS-Ski-Tour (ab 15. Februar) in Schweden und Norwegen.