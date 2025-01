Mit Johannes Kläbo und Therese Johaug haben sich bei der Tour de Ski die beiden meistgenannten Favoriten durchgesetzt. Die Rennen um den Jahreswechsel fanden erstmals nur noch in einem Land und an nur zwei Etappenorten statt. Das sagt SRF-Experte Dario Cologna

...zu den Leistungen der Schweizer:

«Mit Blick auf die Sprints waren die Leistungen sehr gut. Janik Riebli lief aufs Podest und schaffte es auch in der klassischen Technik in den Final. Auch Valerio Grond war in Toblach im Final dabei. Das Duo hat sich im Sprint in der Weltspitze etabliert, das ist sehr erfreulich.»

...zu den Leistungen der Schweizerinnen:

«Nadine Fähndrich mit einem Etappensieg und einem zusätzlichen Podestplatz, das ist sensationell. Auch bei den Frauen lief es vor allem im Sprint gut, auch Anja Weber zeigte zwei gute Auftritte. Im Distanzbereich ist es sicher schwieriger. Marina Kälin hatte zwei gute Auftritte in Toblach, danach wurde sie leider krank.»

...zum Siegerduo Kläbo/Johaug

«Es sind sicher die verdienten Sieger, sie waren die Favoriten. Kläbo hat alles richtig gemacht und keine Schwächen gezeigt. Johaug wurde am Anfang etwas mehr gefordert, doch als die Strecken härter wurden, waren ihre Gegnerinnen chancenlos.»

...zu Kläbos Rekord von 4 Gesamtsiegen

«Es ist immer schön, wenn man einen Rekord hat. Momentan kann ich ihn noch teilen, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Es ist eindrücklich, wie er seine Leistungen immer abruft. Ich geniesse es, dass ich noch mindestens ein Jahr mit ihm auf einer Stufe stehe.»

...zur Tour mit nur zwei Etappenorten

«Ich glaube nicht, dass die Tour an Attraktivität eingebüsst hat, nur weil man in Italien war, Toblach und Val di Fiemme sind zwei gute Stationen. Den Athleten blieb so der ganze Reisestress erspart. Für den Langlauf wäre es aber wichtig, wenn zum Beispiel Deutschland mit Oberstdorf oder auch die Schweiz wieder ein Etappenort wird.»

...zum Stellenwert der Tour

«Die Tour de Ski hat nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert, es ist immer noch sehr wichtig, dass man diese Rennen über Weihnachten und Neujahr hat. Mit Blick auf die Sieger sieht man, dass die besten Athleten am Start waren. Einige verzichteten aufgrund der WM auf eine Teilnahme, aber das gab es früher auch. Die Tour ist immer noch ein Highlight im Weltcup.»

Tour de Ski