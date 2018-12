Dario Cologna hat schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der Heimsieg in Davos fehlt ihm allerdings noch.

4 Mal Olympia-Gold, 1 Mal WM-Gold, 4 Gesamtsiege an der Tour de Ski und 26 Weltcup-Erfolge: Dario Colognas Palmarès liest sich eindrücklich. Doch eine kleine Lücke bleibt: der Sieg in seiner Wahlheimat Davos.

Cologna ist kein Schnellstarter

Auch in diesem Jahr unternimmt der 32-Jähriger einen neuen Versuch, diese Lücke zu schliessen. Nahe dran am Triumph war er schon, zum Beispiel 2013 und 2014, als er über 15 km jeweils auf Rang 2 lief. Der Bündner ist kein Schnellstarter. Deshalb kommt Davos meist ein wenig (zu) früh in seiner Saisonplanung. Zwei 4. Plätze (in Lillehammer und mit der Staffel am vergangenen Wochenende in Beitostolen) hat er in dieser Saison aufzuweisen.

Der Sprint ist nicht gerade meine Paradedisziplin.

In Davos konzentriert sich Cologna voll auf das 15-km-Rennen am Sonntag. Deshalb lässt er den Sprint am Tag davor aus. «Der Sprint ist nicht gerade meine Paradedisziplin. Zudem findet er vor dem Distanzrennen statt. Und es ist sehr kalt, das kommt mir auch nicht entgegen», erklärte Cologna.

Hedigers Sprint-Form stimmt

Im Sprint ruhen die Schweizer Hoffnungen in erster Linie auf Jovian Hediger. Der 27-jährige Waadtländer verblüffte in Kuusamo nach einer Hüftoperation im Frühling mit dem Halbfinal-Vorstoss.

Platz der «Davos-Knoten» bei Van der Graaff und Fähndrich?

Bei den Frauen haben die Schweizer Sprintspezialistinnen Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich mit der Flüela-Loipe noch eine Rechnung offen. Die Davoserin Van der Graaff, die im letzten Winter ihre ersten beiden Weltcupsiege feierte, kam seit 2014 (6.) nie mehr über die Viertelfinals hinaus. Fähndrich schaffte es in Davos noch gar nie bis in die Halbfinals.

Nathalie von Siebenthal kann zwar mit der bisherigen Saison nicht zufrieden sein. In den letzten beiden Jahren allerdings überzeugte sie in Davos über die 15 respektive 10 km mit einem 6. und einem 5. Platz.

Live-Hinweis Die Weltcup-Rennen auf Davos können Sie live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen: Samstag, 13:20 Uhr: Sprint freie Technik, Männer und Frauen

Sprint freie Technik, Männer und Frauen Sonntag, 09:20 Uhr: 10 km freie Technik, Frauen

10 km freie Technik, Frauen Sonntag, 11:15 Uhr: 15 km freie Technik, Männer

