Gleich zwei Schweizer Männer-Teams hatten die Qualifikation für den Final geschafft. Dort gelang Jovian Hediger und Roman Furger dann das Meisterstück. Das Duo lief immer vorne mit, in der entscheidenden Phase konnte sich Furger zusammen mit Federico Pellegrino leicht absetzen.

Gegen den Italiener hatte der 30-Jährige zwar keine Chance, die restliche Konkurrenz hielt er aber erfolgreich auf Distanz und machte den 2. Platz perfekt. Roman Schaad und Erwan Käser zeigten ebenfalls einen starken Final, mussten sich aber am Schluss mit Rang 8 begnügen.

Fähndrich/ Van der Graaff erneut stark

Auch bei den Frauen gab es für die Schweiz Grund zum Jubeln. Nach ihrem Sieg im Team-Sprint von Dresden fehlte Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff in Ulricehamn ebenfalls nur wenig zum Erfolg. In einem packenden Zielsprint musste sich Fähndrich den Teams aus Slowenien und Schweden nur knapp geschlagen geben. Im Duell mit den Amerikanerinnen um Rang 3 behielt die Luzernerin aber das bessere Ende für sich.

Fähndrich und Van der Graaff schafften es in dieser Disziplin zum 4. Mal in Folge auf das Podest. Damit bewiesen die Schweizerinnen bei der WM-Hauptprobe, dass auch an den Titelkämpfen in Oberstdorf mit ihnen zu rechnen sein wird. Das Feld in Ulricehamn war nahezu komplett, einzig die Russinnen fehlten.