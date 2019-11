In zwei Wochen starten die Biathletinnen und Biathleten in Östersund in die neue Weltcup-Saison. Mit dabei ist auch Selina Gasparin. Die 35-Jährige ist erstmals als zweifache Mutter bei einem Saisonstart dabei.

Anfang dieses Jahres war sie nach ihrer 2. Babypause zwar bereits in die laufende Weltcup-Saison eingestiegen – die Vorbereitung war nach der Geburt im letzten Herbst aber dementsprechend knapp ausgefallen.

Am Mittag bereits am Limit

Für die anstehende Saison hatte sie mehr Zeit zur Vorbereitung – aber irgendwie auch nicht: «Es ist brutal viel mit Haushalt, Familie, Kinder», gibt Gasparin zu. «Die 24 Stunden meines Tages sind voll durchgeplant.»

Jeden Morgen zwischen 8:00 und 8:30 Uhr beginnt sie mit dem Training. «Am Mittag sind die Batterien dann aber schon wieder leer», meint die Bündnerin mit einem Lachen. Erholung gäbe es eigentlich nur, wenn sie schlafe.

Wieso ihre Kinder relativ pflegeleicht sind und was ihr Ehemann für eine Rolle spielt, erklärt Gasparin im Audio-Beitrag oben.