Janik Riebli läuft bei den Weltcup-Sprints in Kuusamo (FIN) als bester Schweizer auf den 12. Rang.

Johannes Kläbo gewinnt in Finnland seinen 50. Sprint im Weltcup.

Bei den Frauen bleiben Nadine Fähndrich und Anja Weber im Viertelfinal hängen. Der Sieg geht nach Schweden.

Janik Riebli hat beim Weltcup-Auftakt in Kuusamo sein mit Abstand bestes Resultat in einem Sprint in der klassischen Technik aufgestellt. Der 26-Jährige überstand im hohen Norden zum erst dritten Mal in seiner Karriere die Qualifikation und lieferte danach auch im Viertelfinal ab. Hinter den norwegischen Dominatoren Johannes Kläbo und Erik Valnes lief er in seinem Heat auf den 3. Rang und schaffte es über die Zeit in den Halbfinal.

Dort wechselte der Obwaldner früh die Spur und kam dem Schweden Emil Danielsson in die Quere, der daraufhin stürzte. Die Rennleitung bestrafte den Schweizer mit einer Rückversetzung ans Ende des Halbfinal-Klassements. Mit Rang 12 durfte er dennoch zufrieden sein. Teamkollege Valerio Grond (15.) war ebenfalls nahe am Halbfinal. Als 3. seines Heats verpasste er die Qualifikation um nur 18 Hundertstel.

Am Vortag hatte sich Kläbo noch mit Rang 4 begnügen müssen. In seiner Paradedisziplin schlug der Norweger eindrücklich zurück. Der 28-Jährige setzte sich im Final beim letzten Aufstieg ab und konnte auf der Zielgerade schon Tempo rausnehmen. Für Kläbo war es saisonübergreifend der 8. Sprintsieg in Folge und der 50. insgesamt. Das Podest komplettierten Valnes und der einheimische Lauri Vuorinen.

Fähndrich geschlagen

Auch die Schweizerinnen waren doppelt im Viertelfinal vertreten. Für Nadine Fähndrich setzte es bei ihrem ersten Weltcupstart in diesem Winter eine kleine Enttäuschung ab. Nach Rang 6 in der Qualifikation musste sie sich in ihrem (schnellen) Heat mit Platz 3 zufriedengeben. Um sich als Lucky Loserin über die Zeit doch noch für den Halbfinal zu qualifizieren, fehlten ihr nur gerade 10 Hundertstel. Für Anja Weber blieb der Halbfinal derweil ausser Reichweite (5.)

Der Sieg ging an die Schwedin Johanna Hagström. Die 26-Jährige setzte sich im Final vor Julie Myhre (NOR) und Landsfrau Maja Dahlqvist durch und feierte den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere.