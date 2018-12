Der Skating-Sprint in Toblach zum Auftakt der 13. Tour de Ski wird zur Beute von Johannes Klaebo (No) und Stina Nilsson (Sd).

Dario Cologna missglückt der Start in die Tour deutlich: Der Titelverteidiger scheitert bereits in der Qualifikation.

Bei den Frauen bleibt Laurien Van der Graaff im Halbfinal hängen, für Nadine Fähndrich bedeutet der Viertelfinal Endstation.

Als grosser Favorit auf den Tagessieg gestartet, bog Johannes Klaebo (No) im Final der Männer bereits als Erster auf die Zielgerade ein und verteidigte die Spitzenposition souverän. Der 22-jährige Sprintspezialist war bereits am Morgen in der Qualifikation der Schnellste gewesen und ist nun erster Leader der 13. Tour de Ski.

Einen ähnlich dominanten Auftritt lieferte bei den Frauen die Schwedin Stina Nilsson ab. Die Sprint-Olympiasiegerin von Pyeongchang distanzierte ihre Konkurrentinnen deutlich und sicherte sich die 60 Bonussekunden für den Etappensieg.

Durchwachsene Schweizer Leistung

Aus Schweizer Sicht wusste einzig Laurien van der Graaff zu überzeugen. Nach der souveränen Qualifikation für den Halbfinal schied die 31-jährige Schweizerin in ihrem Heat als Letzte aus. Am Ende reichte es van der Graaff so zu Rang 11. Nadine Fähndrich, der zweiten Schweizerin im Hauptfeld, fehlten im Viertelfinal 16 Hundertstel zum Weiterkommen.

Ärgerlicher Stockbruch bei Hediger

Viel Pech bekundete Jovian Hediger: In einem stark besetzten Viertelfinal-Heat hielt der Schweizer bis zum zweiten Anstieg gut mit, ehe ihm ein Stockbruch einen Strich durch die Rechnung machte. Am Morgen in der Qualifikation hatte er als 20. noch das beste Schweizer Resultat bei den Männern abgeliefert. Ebenfalls im Viertelfinal hängen blieb Jason Rüesch.

Erst gar nicht über die Qualifikation hinaus schaffte es Dario Cologna. Der vierfache Tour-de-Ski-Sieger lief auf der 1,3 km kurzen Strecke lediglich auf Rang 54. Auf Tagessieger Klaebo fehlten Cologna im Prolog 7,36 Sekunden.

So geht es weiter

Bevor die Tour am Neujahrstag im Val Müstair gastiert, steht am Sonntag in Toblach ein weiteres Skating-Rennen (15 km für die Männer, 10 km für die Frauen) auf dem Programm.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 29.12.2018, 14:45 Uhr.