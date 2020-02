Legende: Premiere In Skandinavien wird erstmals die FIS Ski Tour ausgetragen. imago images

In Saisons ohne Olympische Spiele und Weltmeisterschaften galt bisher die Tour de Ski als unbestrittenes Highlight. Diesen Winter ist mit der FIS Ski Tour in Schweden und Norwegen ein neuer Event im Programm, der einen grossen Stellenwert geniesst. Die Premiere findet vom 15. bis 23. Februar statt.

Das sind die wichtigsten Fakten zu der neuen Tour:

Die Tour dürfte jeweils in den Nicht-Olympia- und -WM-Jahren ausgetragen werden. Chefin des Events ist Dario Colognas ehemalige Trainerin Guri Hetland.

Die Tour führt von Östersund (SWE) nach Trondheim (NOR). Sie umfasst 2 Sprints und 4 Distanzrennen mit einer Gesamtlänge von 100 km.

Erstmals wird während einer Etappe eine Grenze überquert (zwischen Storlien westlich von Are und dem norwegischen Meraker östlich von Trondheim). Da sich auf der 38 km langen Strecke nur wenige Coaching- und Verpflegungsposten befinden, werden die Athleten die Verpflegung mit sich tragen.

Aus ökologischen Gründen sind die Athleten verpflichtet, mit dem Zug oder dem Bus zu reisen. Sollte eine Läuferin oder ein Läufer gegen diese Regel verstossen, erfolgt der Ausschluss aus der Tour.

Kann Cologna vorne mitlaufen?

Grösster Schweizer Hoffnungsträger ist Dario Cologna. Der Münstertaler hatte am letzten Wochenende auf das 15-km-Rennen in Falun verzichtet, um sich für die FIS Ski Tour zu schonen. Bereits vor der Saison hatte Cologna den neuen Event als eines seiner Ziele für den Winter ausgegeben.

Legende: Hat sich für die FIS Ski Tour geschont Dario Cologna. Keystone

In Schweden und Norwegen strebt der 33-Jährige in den Distanzrennen Spitzenplätze an. In dieser Saison schaffte er es bisher einmal auf das Podest, beim Heim-Weltcup in Davos Mitte Dezember. Bei seinem letzten Einsatz lief er im Skiathlon in Oberstdorf auf Rang 7.

Das Schweizer Aufgebot Männer: Jonas Baumann, Dario Cologna, Roman Furger, Beda Klee, Jason Rüesch Frauen: Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff

Norweger fordern Bolschunow

Die grossen Favoriten auf den Gesamtsieg kommen aus Norwegen und Russland. Im norwegischen Team ist die Teilnahme von Johannes Kläbo nach seinem Fingerbruch zwar weiter ungewiss. Mit Simen Krüger, Hans Christer Holund und Pal Golberg wissen die Norweger aber 3 andere Saisonsieger in ihren Reihen.

Der heisseste Anwärter ist aber Alexander Bolschunow. Der russische Tour-de-Ski-Sieger stand in diesem Winter schon 7 Mal zuoberst auf dem Podest und führt den Gesamtweltcup überlegen an. Auch seinem Landsmann Sergej Ustjugow ist einiges zuzutrauen.

Bei den Frauen ist Therese Johaug die Topfavoritin. Zu den härtesten Konkurrentinnen der Norwegerin zählen ihre Landsfrau Heidi Weng und die Russin Natalia Neprjajewa. Für die Schweiz sind Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff am Start.

Live-Hinweis Die FIS Ski Tour in Schweden und Norwegen können Sie live auf SRF mitverfolgen: Samstag, 15.02. (Östersund): 10 km Skating Frauen ab 13:25 Uhr SRF zwei/SRF Sport App 15 km Skating Männer ab 16:05 Uhr SRF zwei/SRF Sport App Sonntag, 16:02. (Östersund): 15 km Verfolgung Männer klassisch ab 13:55 Uhr SRF info/SRF Sport App 10 km Verfolgung Frauen klassisch ab 15:55 Uhr SRF info/SRF Sport App Dienstag, 18.02. (Are): Skating-Sprints Männer und Frauen ab 16:05 Uhr SRF zwei Donnerstag, 20.02. (Storlien-Meraker): 38 km Skating Frauen ab 10:40 Uhr SRF zwei/SRF Sport App 38 km Skating Männer ab 13:25 Uhr SRF zwei/SRF Sport App Samstag, 22.02. (Trondheim): Klassisch-Sprints Männer und Frauen ab 13:00 Uhr SRF zwei Sonntag, 23.02. (Trondheim): 15 km Verfolgung Frauen klassisch ab 11:10 Uhr SRF info/SRF Sport App 30 km Verfolgung Männer klassisch ab 13:10 Uhr SRF info/SRF Sport App

