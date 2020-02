Norwegische Festspiele beim Auftakt in Schweden

FIS Ski Tour in Skandinavien

Dass der Sieg an der neuen FIS Ski Tour in Skandinavien über Therese Johaug führen würde, war zu erwarten. Dementsprechend trumpfte die norwegische Dominatorin bereits bei der ersten Etappe auf.

Sie gewann in Östersund über 10 km in freier Technik klar vor Heidi Weng (+45,6 Sekunden) . Es war der 11. Skating-Distanzsieg für Johaug in Folge. Ingvild Östberg komplettierte 1,7 Sekunden dahinter als Dritte das rein norwegische Podest.

Die Luzernerin Nadine Fähndrich erreichte das Ziel als 30. Für Laurien van der Graaff aus Davos reichte es zum 38. Platz.

Knapper fiel die Entscheidung bei den Männern aus, obwohl auch hier die Spitzenplätze fest in norwegischer Hand waren. Sjur Roethe siegte 1,7 Sekunden vor Simen Hegstad Krueger. Auf den weiteren Plätzen folgten Finn Haagen Krogh und Martin Johnsrud Sundby. Mit Weltcup-Leader Alexander Bolschunow (RUS) folgte der erste Nicht-Norweger auf Platz 5.

Als bester Schweizer klassierte sich Roman Furger auf Platz 18, unmittelbar vor Dario Cologna. Beda Klee (35.), Jonas Baumann (40.) und Jason Rüesch (52.) verpassten die Punkte.

«Ich habe mich nicht so super gefühlt. Die Beine waren schwer», sagte Cologna. Er hoffe, dass die Form nach der langen Wettkampf-Pause im Verlauf der Tour noch ansteigen werde. Die eine Minute Rückstand für die Verfolgung vom Sonntag über 15 km bildet eine beträchtliche Hypothek.

