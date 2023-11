Legende: Hat ein enttäuschendes Wochenende hinter sich Johannes Hösflot Kläbo. imago images/Tomi Hänninen

Es wollte ihm so gar nicht laufen, dem norwegischen Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo beim Auftaktwochenende im finnischen Kuusamo. Seine Bilanz: Rang 3 (Sprint), 14 (10 km) und 21 (20 km). Viel zu wenig für ein Mann seines Kalibers. Vor einem Jahr hatte er an gleicher Stelle noch alle 3 Rennen gewonnen.

«Gott sei Dank ist es vorbei», sagte Kläbo am Sonntag nach dem letzten Wettkampf: «Jetzt brauche ich viele Trainingskilometer.» Der Norweger entschied sich nach seinem misslungenen Start in die Saison, eine Pause einzulegen. «Vielleicht komme ich in Östersund (9./10. Dezember) zurück, vielleicht aber auch erst in Trondheim (15. bis 17. Dezember). Ich muss sehen, was mit meinem Körper passiert», sagte der 27-Jährige.

Corona-Infektion vor Saisonstart

Kläbo schlägt sich seit einigen Wochen mit den Folgen einer Corona-Erkrankung herum. So musste er das Höhentrainingslager vorzeitig abbrechen und bangte um die Teilnahme beim Saisonstart.