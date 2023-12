Was steht an?

Zwischen dem 30. Dezember und 7. Januar werden im Langlauf an der 18. Tour de Ski wieder der beste Allrounder und die beste Allrounderin gesucht. Nach dem Start in Toblach mit 3 Etappen disloziert der Tour-Tross nach Davos. Für den Abschluss findet die Tour nach Italien zurück ins Val di Fiemme, wo nochmals 2 Teilstücke inklusive dem legendären Aufstieg hinauf zur Alpe Cermis als Dessert anstehen. In einem Jahr ohne WM oder Olympische Spiele gehört die Tour de Ski zu den Saison-Highlights. Entsprechend gut ist das Etappenrennen besetzt.

Darum geht es

Der Gesamtsieger der Tour de Ski erhält 300 Weltcup-Punkte. Für jeden Tagessieg sind zusätzlich 50 Punkte zu holen. Für den Gewinn des Sprintprologs gibt es 15 Zähler. Maximal sind somit 680 Punkte möglich.

Ein Erfolg bei der Tour de Ski macht sich auch finanziell bezahlt: 80'000 Schweizer Franken gibt es für den Gesamtsieg, 60'000 respektive 40'000 Franken für die weiteren Podestplätze.

Die Schweizerinnen und Schweizer

Die grössten Hoffnungen aus Schweizer Sicht ruhen einmal mehr auf Nadine Fähndrich. Vor einem Jahr stieg die Luzernerin als Anwärterin auf Tagessiege in die Tour de Ski und enttäuschte nicht, zum Tour-Auftakt im Münstertal holte sie sogar den Sieg.

Da Fähndrich seit Wochen krankheitsbedingt nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte ist, stehen die Vorzeichen heuer anders. Selbst ein Podestplatz am Samstag in Toblach wäre eine grosse Überraschung. Und wie es in der Tour de Ski nach dem Skating-Sprint weitergeht, ist offen. Der Entscheid über den Verbleib in der Tour wird von Tag zu Tag neu gefällt.

Schliessen 02:43 Video Fähndrich: «Muss mich auf eine regelmässige Atmung konzentrieren» Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden. 03:37 Video Klee: «Möchte in die Top 20 der Gesamtwertung» Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 37 Sekunden. 01:36 Video Grond: «Ziel ist der Einzug in Sprintfinals» Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden. 01:51 Video Werro: «Vorfreude noch etwas grösser als Nervosität» Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Ein erstmaliges Tour-de-Ski-Aufgebot verdienten sich Giuliana Werro (24) und Antonin Savary (21). Der Jüngling in der 18-köpfigen Schweizer Mannschaft ist bislang sportlich im Continental Cup zu Hause. Er hat vergangene Saison überhaupt erst ein Weltcup-Rennen – den Sprint in Davos – bestritten.

Schweizer Aufgebot Tour de Ski Box aufklappen Box zuklappen Frauen: Nadine Fähndrich, Lea Fischer, Nadja Kälin, Alina Meie, Désirée Steiner, Anja Weber, Giuliana Werro Männer: Jonas Baumann, Cyril Fähndrich, Valerio Grond, Erwan Käser, Beda Klee, Candide Pralong, Janik Riebli, Jason Rüesch, Antonin Savary, Roman Schaad, Nicola Wigger

Die Favoriten

Männer:

Weil Topfavorit Johannes Kläbo und sein designierter erster Herausforderer Simen Hegstad Krüger krankheitsbedingt verzichten müssen, rücken die norwegischen Allrounder Pal Golberg und Harald Östberg Amundsen in die Rolle der Favoriten. Kläbo kann damit vorerst nicht mit Rekordsieger Dario Cologna (4 Tour-Triumphe) gleichziehen. In die norwegische Phalanx – auch mit Distanzläufer Didrik Tönseth oder Sprintspezialist Erik Valnes ist zu rechnen – könnte der Schotte Andrew Musgrave einbrechen.

Frauen:

Bei den Frauen scheint der Sieg nur über Jessie Diggins zu gehen, die die Tour schon 2021 gewinnen konnte. In dieser Saison präsentierte sich die US-Amerikanerin bisher in exzellenter Form und wird vor allem in der freien Technik kaum zu schlagen sein. Bei Titelverteidigerin Frida Karlsson (SWE) gibt es gesundheitliche Fragezeichen, zumal sie mit Nachwirkungen einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte. Auch Karlssons Landsfrau Ebba Andersson schlug sich zuletzt mit einer Erkrankung herum, meldete sich nun aber doch noch startbereit. Auf der Rechnung sollte man auch Diggins' Teamkollegin Rosie Brennan haben.

Etappen in der Übersicht

Datum Etappe Ort Rennen Zeit Kanal 30.12. 1 Toblach Frauen/Männer, Sprint, freie Technik 14:20 SRF info 31.12. 2 Toblach Frauen, 10 km, klassisch 12:05 SRF info 31.12. 2 Toblach Männer, 10 km, klassisch 14:50 SRF zwei 1.1. 3 Toblach Männer, 25 km, freie Technik, Verfolgung 09:50 SRF zwei 1.1. 3 Toblach Frauen, 25 km, freie Technik, Verfolgung 12:20 SRF zwei 3.1. 4 Davos Frauen/Männer, Sprint, freie Technik 16:50 SRF zwei 4.1. 5 Davos Frauen, 20 km, klassisch, Verfolgung 10:35 SRF zwei 4.1. 5 Davos Männer, 20 km, klassisch, Verfolgung 12:50 SRF zwei 6.1. 6 Val di Fiemme Frauen, 15 km, klassisch, Massenstart 11:25 SRF zwei (Start im Web) 6.1. 6 Val di Fiemme Männer, 15 km, klassisch, Massenstart 15:25 SRF zwei 7.1. 7 Val di Fiemme Männer, 10 km, freie Technik, Massenstart 14:25 SRF zwei 7.1. 7 Val di Fiemme Frauen, 10 km, freie Technik, Massenstart 15:30 SRF zwei

* Sämtliche Rennen können auch im Livestream/Ticker auf der Webseite von srf.ch/sport oder in der Sport App verfolgt werden.