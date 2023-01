Legende: Auch in diesem Jahr Ziel der Tour de Ski Die Alpe Cermis in Val di Fiemme. Keystone / GIOVANNI AULETTA

Zwischen dem 31. Dezember und 8. Januar wird im Langlauf wieder der beste Allrounder und die beste Allrounderin gesucht. Nach dem Start in Val Müstair mit je einem Sprint und einer Verfolgung disloziert der Tour-Tross nach Oberstdorf. Ihren Abschluss findet die Tour im italienischen Val die Fiemme, wo auf der letzten Etappe der legendäre Aufstieg hinauf zur Alpe Cermis auf die Langlauf-Profis wartet.

Das ist neu:

Über die volle Distanz: Nach der verkürzten Ausgabe im Vorjahr wegen den Olympischen Winterspielen findet die diesjährige Tour wieder über die volle Dauer von 10 Tagen statt.

Lautstarke Unterstützung: Nach zwei «Corona-Jahren» mit Rennen ohne oder mit nur wenigen Zuschauern am Streckenrand gibt es bei dieser Ausgabe diesbezüglich keine Einschränkungen mehr.

Gleiche Strecken: Von den Distanz-Anpassungen im Weltcup ist auch die Tour de Ski betroffen. Sämtliche Rennen der Frauen führen über dieselbe Distanz wie diejenige der Männer.

Die Schweizerinnen und Schweizer

Die besten Chancen auf einen Exploit im Schweizer Team kann sich Nadine Fähndrich ausrechnen. In den Sprints in Val Müstair und Val di Fiemme gehört die Luzernerin gar zu den Sieganwärterinnen. Zuletzt triumphierte Fähndrich im Weltcup in dieser Sparte sowohl in der klassischen als auch in der freien Technik. Wenn die 27-Jährige in den Distanzrennen den Rückstand in Grenzen halten kann, liegt auch in der Gesamtwertung etwas drin.

02:14 Video Archiv: Fähndrich triumphiert in Davos Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Bei den Männern werden voraussichtlich fünf Schweizer bis am Ende der Tour dabei sein. Ein Top-Resultat scheint auch hier am ehesten in den Sprints möglich. Im Weltcup stiessen die Schweizer in der jüngsten Vergangenheit mehrere Male in den Halbfinal vor.

Der vierfache Tour-Sieger Dario Cologna ist übrigens auch dabei – zum ersten Mal in seiner Rolle als SRF-Experte.

Schweizer Aufgebot Tour de Ski Box aufklappen Box zuklappen Frauen: Nadine Fähndrich (komplett), Lea Fischer, Alina Meier, Désirée Steiner (bis 1.1.), Anja Weber, Nadja Kälin (bis 4.1.) Männer: Jonas Baumann, Cyril Fähndrich, Roman Furger, Beda Klee, Candide Pralong (komplett), Valerio Grond, Erwan Käser, Cla-Ursin Nufer, Janik Riebli, Roman Schaad (bis 1.1.), Jason Rüesch (bis 4.1.)

Die Favoriten

Vorjahressieger Johannes Kläbo ist auch bei der 17. Ausgabe der Mann, den es zu schlagen gilt. Die grösste Gefahr droht dem Norweger wohl aus dem eigenen Lager. Beim letzten Weltcup-Rennen in Davos über 20 km belegten die Nordländer geschlossen die ersten sechs Plätze.

Bei den Frauen wird die Russin Natalja Neprjajewa wegen des Krieges in der Ukraine ihren Triumph aus dem Vorjahr nicht wiederholen können. In ihre Fussstapfen treten könnte Ebba Andersson. Die Schwedin – bei der letzten Ausgabe Zweite – liess im Weltcup zuletzt aber einige Rennen aus. Eine Familientradition mit einem Sieg fortführen würde die Gesamtweltcupführende Tiril Weng. Ihre Cousine Heidi Weng gewann die Tour de Ski schon zweimal.

Etappen in der Übersicht