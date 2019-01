Mässiges Material:

In den Augen von SRF-Langlauf-Experte Adriano Iseppi hadert Cologna diesen Winter öfters mit dem Material. Offensichtlich wurde die nicht optimale Abstimmung am Heimrennen in Davos in den langen Abfahrten. Auch in dieser Hinsicht gehen dem Athleten und seinen Betreuern also die Hausaufgaben nicht aus.

Oder wie Iseppi das Pflichtenheft bis zur WM plakativ ausdrückt: «Jetzt muss er an die Säcke!»