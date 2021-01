Alexander Bolschunow lässt in Falun die Konkurrenz im 15-km-Rennen hinter sich.

Dario Cologna wird als bester Schweizer 20.

Bei den Frauen gewinnt über 10 km die Schwedin Linn Svahn. Nadine Fähndrich nimmt den 24. Rang ein.

Auch ein Sturz kann Alexander Bolschunow in der momentanen Verfassung nicht vom Siegen abhalten. Im Massenstartrennen von Falun (SWE) über 15 km in der klassischen Technik stürzte er nach 21 Minuten auf der 2. Runde in Führung liegend. Er fiel an den Schluss der Spitzengruppe zurück. 5 Minuten und etliche Überholmanöver später lief er aber bereits wieder zuvorderst mit.

Da auch im Schlusssprint niemand Bolschunow das Wasser reichen konnte, war der 2. Sieg in Falun innert 24 Stunden Tatsache. Am Freitag hatte er über dieselbe Distanz in der freien Technik triumphiert.

Young schwer gestürzt Bolschunow war nur einer von vielen Athleten, die beim Massenstartrennen in Falun stürzten. Der Brite Andrew Young zum Beispiel durchbrach eine Werbebande und brach sich dabei den Oberschenkel.

Cologna schlecht belohnt

Die Plätze 2 bis 5 gingen nach Norwegen. Johannes Kläbo, Pal Golberg, Emil Iversen und Sjur Röthe sicherten sich diese Ränge. Bester Schweizer war Dario Cologna, der sich lange bei den vordersten Läufern hielt und mit 15 Sekunden Rückstand 20. wurde. Jason Rüesch und Roman Furger landeten auf dem 29. und 32. Platz.

Johaug wieder geschlagen

Bei den Frauen verpasste Topfavoritin Therese Johaug wie schon am Freitag den Sieg. Die Norwegerin musste sich im Rennen über 10 km nach Massenstart mit dem 3. Platz zufrieden geben. Am Vortag war sie noch 2. gewesen.

Ganz nach oben aufs Treppchen lief die Schwedin Linn Svahn. Sie überquerte die Ziellinie in einem knappen Finish unmittelbar vor der Russin Julia Stupak. Jessie Diggins, die am Freitag triumphiert hatte, nahm Rang 7 ein. Die einzige Schweizerin im Teilnehmerfeld, Nadine Fähndrich, wurde 24.

Am Sonntag geht es in Falun mit je einem Frauen- und Männer-Sprint weiter. SRF zwei überträgt ab 13:30 Uhr live.