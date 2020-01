Über Buckelpisten fahren, Schanzen überwinden und Slalomstangen umfahren: Was auf den ersten Blick wie eine Ski-Freestyle-Disziplin klingen mag, absolvieren die Jugendlichen an den Youth Olympic Games in Lausanne mit Langlauf-Skiern an den Füssen. Langlauf-Cross heisst die relativ junge Disziplin, die dem Langlauf-Sport neuen Schwung verleihen soll. 2016 feierte sie an den Spielen in Lillehammer das Debüt.

Wie es aussieht, wenn die Athletinnen und Athleten den mit Hindernissen gespickten Rundkurs absolvieren, sehen Sie im Video oben.

Schweiz vorne dabei

Die Schweiz hat sich mit dem neuen Format schnell angefreundet: Mit Siri Wigger stellt sie bei den Frauen die neue Goldmedaillengewinnerin. Die Zürcher Oberländerin wies die Konkurrenz in der Qualifikation, im Halbfinal und im Final jeweils in die Schranken.

