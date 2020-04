View this post on Instagram

Toni Livers di grazia ed adia Cun 36 onns e suenter bun dus decennis sa retira Toni Livers dal sport da prestaziun. Cun l'atlet oriund da Trun terminescha uschia ina da las grondas figuras svizras da passlung sia carriera. Nus schain: Grazia fitg e giavischain tut il bun per il futur...