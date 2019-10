Die Langläuferin Nathalie von Siebenthal verabschiedet sich vom Spitzensport. Nach 5 Jahren im Weltcup hat die 26-Jährige kurz vor Beginn der neuen Saison ihren Rücktritt verkündet.

Mit mehr als 20 Top-10-Klassierungen im Weltcup, 2 Olympia-Diplomen und 3 Top-7-Rängen an Weltmeisterschaften war die Berner Oberländerin die beste Schweizer Distanzläuferin der letzten Jahre.

Schon nach wenigen Tagen wehrten sich Kopf und Körper dagegen.

Körperlich und mental ausgelaugt

Zuletzt fehlte von Siebenthal aber die Motivation. Bereits im Frühling hatte sie verkündet, eine Pause einzulegen. Sie habe sich sowohl körperlich als auch mental ausgelaugt gefühlt.

Im Herbst kehrte die 26-Jährige ins Training zurück. Aber: «Schon nach wenigen Tagen wehrten sich Kopf und Körper dagegen.» Jetzt sei sie sicher, dass der Entscheid zum Rücktritt richtig sei.

«Nun freue ich mich an Neujahr zuhause zu sein, auf freie Wochenenden und nach Lust und Laune zum Langlaufen zu gehen – so lange und so langsam ich will», sagt die Berner Oberländerin.