Therese Johaug wird die Langlauf-Ski im Alter von 33 Jahren an den Nagel hängen. Dies gab die Norwegerin am Freitag bekannt.

Mit 33 Jahren ist Schluss: Johaug kündigt Rücktritt an

Legende: Bestreitet am Samstag ihr letztes 30-km-Rennen als Profi Therese Johaug. imago images

Mit Therese Johaug tritt eine der grossen Figuren vom Langlauf-Spitzensport zurück. «Ich bin dankbar für alles, was mir der Sport gegeben hat», schrieb die 33-jährige Norwegerin auf Instagram. Die Zeit sei nun aber gekommen, um nicht mehr alles in den Spitzensport zu investieren.

Johaug hatte die Langlauf-Bewerbe zuletzt an den Olympischen Winterspielen in Peking dominiert und drei Goldmedaillen erobert. Es waren ihre ersten Olympiasiege im Einzel seit dem Staffel-Gold 2010 in Vancouver.

Sie gewann in ihrer Karriere zudem 14 WM-Titel und triumphierte 3 Mal im Gesamtweltcup. Am Donnerstag feierte sie ihren 80. Weltcup-Sieg.

18-monatige Sperre als dunkles Kapitel

Johaug ist indes nicht unumstritten. 2016 hatte sie für negative Schlagzeilen gesorgt, nachdem ein Dopingtest positiv ausgefallen war. Sie wurde für 18 Monate gesperrt und verpasste unter anderem die Winterspiele 2018 in Pyeongchang.