Jason Rüesch realisiert über 10 km Freistil in Les Rousses sein bestes Weltcup-Resultat.

Norwegen feiert einen Doppelsieg: Iver Tildheim Andersen gewinnt vor Paal Goldberg.

Bei den Frauen verpassen die Schweizerinnen beim Sieg von Jessie Diggins die Top 20.

Jason Rüesch hat im Langlauf-Weltcup ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 30-jährige Bündner, der zuletzt an einem Hexenschuss gelitten hatte, zeigte im Rennen über 10 km Freistil im französischen Les Rousses eine starke Leistung. Sein 9. Platz ist gleichzeitig sein bestes Weltcup-Resultat.

Auf die Siegerzeit des Norwegers Iver Tildheim Andersen verlor Rüesch 30,3 Sekunden. Hinter Andersen machte dessen Landsmann Paal Goldberg (+5,2 Sekunden) den norwegischen Doppelsieg perfekt.

Norwegen trotz B-Auswahl dominant

Dies ist besonders bemerkenswert, da aufgrund der norwegischen Meisterschaften lediglich 3 Norweger am Start waren. Ben Ogden aus den USA komplettierte das Treppchen (+9,1 s) vor Simen Hegstad Krüger, dem 3. Norweger im Einsatz.

Immerhin in die Top 20 schaffte es Candide Pralong. Der 34-jährige Walliser büsste 47,8 Sekunden auf die Bestmarke ein. Cyril Fähndrich (32.) und Antonin Savary (36.) verpassten die Top 30.

Diggins siegt überlegen

Bei den Frauen lief Marina Kälin in Abwesenheit von Teamleaderin Nadine Fähndrich auf den 24. Rang. Giuliana Werro belegte Schlussrang 29, Nadja Kälin musste das Rennen wegen Magenproblemen aufgeben.

An der Spitze liess Weltcup-Leaderin Jessie Diggins der Konkurrenz keine Chance. Die US-Amerikanerin distanzierte die Deutsche Victoria Carl (+19,5 s) und die Norwegerin Astrid Oeyre Slind (+20,1 s) deutlich.

So geht's weiter

Fans des Langlauf-Sports kommen bei SRF auch am Wochenende auf ihre Kosten. Am Samstag sind die Männer und Frauen im Sprint in der klassischen Technik gefordert – ab 14:40 Uhr live in der SRF Sport App.

Am Sonntag stehen die Massenstartrennen über 20 Kilometer klassisch auf dem Programm. Die Frauen sind ab 11:15 Uhr im Einsatz, die Männer ab 15:45 Uhr – beides live in der SRF Sport App.

Langlauf-Weltcup