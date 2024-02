Frida Karlsson (SWE) siegt beim Langlauf-Weltcup in Canmore (CAN) über 20 km klassisch (Massenstart) vor der Finnin Kerttu Niskanen.

Die Schweizer Teamleaderin Nadine Fähndrich muss auf der 4. von 6 Runden aufgeben.

Bei den Männern feiert Norwegen einen Vierfachtriumph. Die Schweizer verpassen die Top 20.

Am Ende reduzierte sich das Feld der Siegesanwärterinnen in diesem Ausscheidungsrennen auf 2 Läuferinnen, Frida Karlsson und Kerttu Niskanen. Die Schwedin hatte in der letzten Abfahrt die bessere Position und konnte auf der Schlussgeraden ihre finnische Konkurrentin, welche die Führungsarbeit hatte leisten müssen, aus dem Windschatten heraus noch übersprinten.

01:02 Video Der Zieleinlauf bei den Frauen Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Für Karlsson war es der 10. Weltcupsieg in einem Wettkampf, der 6 Mal über einen Berg im kanadischen Canmore geführt und den Läuferinnen alles abverlangt hatte. Dritte wurde die Norwegerin Heidi Weng (+8,1 Sekunden), die 0,3 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Astrid Oeyre Slind ins Ziel rettete.

Fähndrich am Ende ihrer Kräfte

Für Nadine Fähndrich war das Rennen nach der 4. von 6 Runden zu Ende. Nachdem sie am Vortag noch den Halbfinal im Sprint erreicht hatte, schienen die Energiereserven für den kräftezehrenden Wettkampf am Sonntag nicht mehr zu reichen.

Bis zur 3. Runde hatte sie in der Spitzengruppe mithalten können, danach wurde sie zurückgereicht. Und beim 4. Anstieg auf den Berg musste Fähndrich das Rennen aufgeben. Die 2. Schweizerin am Start, Désirée Steiner, wurde 29.

00:47 Video Fähndrich muss im Massenstart-Rennen aufgeben Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Im Massenstart-Rennen der Männer über 20 km dominierten in der kanadischen Kleinstadt die Norweger. In einem packenden Finish setzte sich Paal Goldberg hauchdünn vor Dominator Johannes Hösflot Kläbo durch. Mit Mattis Stenshagen und Harald Oestberg Amundsen liefen zwei weitere Norweger auf die Ränge 3 und 4.

Die Schweizer konnten beim norwegischen Vierfachtriumph nicht mit den Besten mithalten. Beda Klee und Jonas Baumann liefen auf die Ränge 22 und 23. Cyril Fähndrich wurde 27.

Schliessen 00:45 Video Zusammenfassung 20 km klassisch Männer Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:44 Video Der Zieleinlauf bei den Männern Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

So geht es weiter

Am Dienstag steht ein zweiter Sprint in Canmore auf dem Programm, in der klassischen Technik. Am kommenden Wochenende geht es mit 2 Wettkämpfen (Sprint freie Technik und 10 km) in Minneapolis (USA) weiter, ehe der Langlauf-Tross nach Europa ins finnische Lahti zurückkehrt.