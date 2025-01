«Schweiz I» läuft in der Mixed Staffel im Engadin auf Rang 3.

Nadine Fähndrich macht in der letzten Ablösung 5 Ränge gut.

Den Sieg holt sich einmal mehr Schweden.

Das Comeback des Langlauf-Weltcups im Engadin hat aus Schweizer Sicht äusserst erfreulich begonnen: mit Rang 3 in der Mixed Staffel. Bei goldener Abendsonne machte Sprinterin Nadine Fähndrich in der Schlussablösung mit der besten Abschnittszeit fünf Plätze respektive 21 Sekunden gut und brachte damit das Quartett mit Jonas Baumann, Anja Weber und Jason Rüesch noch aufs Podest. Im Endspurt liess Fähndrich die Norwegerin Anne Kalvaa hinter sich.

Der Sieg ging zum 3. Mal in Serie in einer Mixed Staffel an Schweden. 19,5 Sekunden dahinter klassierte sich Norwegen, weitere 13,5 Sekunden verlor «Schweiz I».

Zweite Staffel zunächst stärker

Es war zunächst die nominell zweite Schweizer Staffel gewesen, die Hoffnungen auf einen Podestplatz weckte. Cyril Fähndrich zeigte eine starke erste Ablösung und übergab hinter Finnland, Norwegen und den ebenfalls überraschenden Kanadiern als Vierter. Am Ende resultierten für Nadines Bruder Cyril Fähndrich, die Schwestern Nadja und Marina Kälin sowie Valerio Grond der gute 7. Platz.

Die Mixed Staffel, in der jeweils ein Mann und eine Frau in der Skating- und in der klassischen Technik laufen, ist nicht olympisch, soll aber in Zukunft ins Programm rücken. Einige der grossen Nationen schonten aber einige Spitzenläufer und Spitzenläuferinnen.

So geht's weiter

Am Samstag stehen ab 13:10 Uhr die Skating-Sprints auf dem Programm. Am Sonntag bestreiten sowohl Frauen (12:25 Uhr) als auch Männer (14:55 Uhr) Massenstart-Rennen über 25 km in Skating-Technik. Alle Wettbewerbe können Sie live bei SRF mitverfolgen.

Langlauf