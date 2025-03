Per E-Mail teilen

Die Norwegerin Therese Johaug gewinnt das 50-Kilometer-Rennen in Lahti (FIN) überlegen.

Nadja Kälin läuft auf Rang 10, Nadine Fähndrich wird 18.

Die Männer sind ab 12:55 Uhr ebenfalls über 50 km gefordert (live bei SRF).

Zum Abschluss der Saison hat Therese Johaug in Lahti noch einmal alle hinter sich gelassen. Die Norwegerin siegte im Massenstartrennen über 50 Kilometer mit über einer Minute Vorsprung vor ihrer Landsfrau Astrid Öyre Slind. Die beiden hatten sich früh gemeinsam abgesetzt, später distanzierte Johaug auch sie noch klar. Den dritten Rang sicherte sich die Schwedin Ebba Andersson mit knapp dreieinhalb Minuten Rückstand.

Ob Johaug ihre Karriere noch fortsetzen wird, ist derzeit offen. Die 36-Jährige, die extra für diese Saison mit der Heim-WM in Trondheim noch einmal aus dem Ruhestand zurückgekehrt war, schloss zuletzt einen weiteren Rücktritt nicht aus.

Kälin auf Rang 10

Die Bündnerin Nadja Kälin überzeugte mit Rang 10. Die 23-Jährige klassierte sich damit direkt hinter der US-Amerikanerin Jessie Diggins, die sich den Gesamtweltcup sicherte. Nadine Fähndrich lief auf den 18. Platz.

Das ist's gewesen von der laufenden Langlauf-Saison

Mit den 50-Kilometer-Rennen in Lahti geht die Langlauf-Saison 2024/25 zu Ende. Nun steht eine Pause an, bevor in der Sommervorbereitung die Basis für die anstehende Olympia-Saison gelegt werden soll.

