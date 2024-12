Legende: Es reichte nicht ganz zum Top-20-Resultat Beda Klee (vorne links mit Startnummer 21). Imago Images/Bildbyran/Mathias Bergeld

Beda Klee belegt zum Abschluss der Weltcup-Rennen im norwegischen Lillehammer den 22. Platz im Skiathlon.

Der Norweger Harald Östberg Amundsen gewinnt vor drei Landsmännern.

Den Skiathlon der Frauen gibt es ab 12:10 Uhr hier im SRF-Livestream .

Zum zweiten Top-20-Platz der noch jungen Langlauf-Saison fehlten Beda Klee 18 Sekunden. Der Toggenburger erreichte das Ziel im Skiathlon nach 20 Kilometern mit 1:13,09 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten als 22. Der zweite Swiss-Ski-Athlet am Start, Cyrill Fähndrich, verlor über zweieinhalb Minuten auf die Bestzeit und musste sich mit Rang 45 begnügen.

Den Sieg machten wenig überraschend einmal mehr die Norweger unter sich aus. Harald Östberg Amundsen behielt auf der Schlussgeraden im Sprint die Nase vorne und verwies seine Landsmänner Jan Thomas Jenssen (2.) und Martin Löwström Nyenget (3.) auf die weiteren Podestplätze. Mit Simen Hegstad Krüger ging auch Platz 4 an einen Lokalmatador. Johannes Hösflot Kläbo, der Sprintsieger vom Vortag, konnte das Tempo der Spitzengruppe auf den letzten Metern nicht mitgehen und musste mit Rang 8 vorliebnehmen.

So geht's weiter

Am kommenden Wochenende gastiert der Weltcup im Bündnerland. In Davos stehen drei Wettkämpfe auf dem Programm. Den Auftakt bildet am Freitag der Teamsprint in der freien Technik. Am Samstag und Sonntag folgen die Skating-Sprints und das Klassisch-Rennen über 20 Kilometer.

