Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Lillehammer räumt Norwegen im grossen Stil ab.

Bei den Männern gewinnt Harald Östberg Amundsen, bei den Frauen dominiert Rückkehrerin Therese Johaug.

Beda Klee belegt als bester Schweizer Platz 22, während die Schweizerinnen die Top 30 verpassen.

Die norwegische Langlauf-Fraktion hat den Sieg im Skiathlon über 20 km unter sich ausgemacht. Harald Östberg Amundsen behielt auf der Schlussgeraden im Sprint die Nase vorne und verwies seine Landsmänner Jan Thomas Jenssen (2.) und Martin Löwström Nyenget (3.) auf die weiteren Podestplätze.

Mit Simen Hegstad Krüger ging auch Platz 4 an einen Lokalmatador. Johannes Hösflot Kläbo, der Sprintsieger vom Vortag, konnte das Tempo der Spitzengruppe auf den letzten Metern nicht mitgehen und musste mit Rang 8 vorliebnehmen.

Beda Klee fehlten zum zweiten Top-20-Platz der noch jungen Saison 18 Sekunden. Der Toggenburger erreichte das Ziel mit 1:13,09 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten als 22. Der zweite Swiss-Ski-Athlet am Start, Cyrill Fähndrich, verlor über zweieinhalb Minuten auf die Bestzeit und musste sich mit Rang 45 begnügen.

Johaug mit Machtdemonstration

Auch bei den Frauen gab es kein Vorbeikommen an den Norwegerinnen. Therese Johaug lieferte eine Machtdemonstration ab und gewann mit 42 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Heidi Weng. Die US-Amerikanerin Jessie Diggins, die sich Weng im Schlusssprint beugen musste, sorgte immerhin dafür, dass auf dem Podium noch eine andere Landesflagge vertreten war.

Nadja Kälin büsste auf den 20 km als 33. viereinhalb Minuten auf Tagessiegerin Johaug ein, die ihren zweiten Sieg seit ihrem Comeback feierte. Anja Weber (44.) verlor sogar über 7 Minuten auf die Bestzeit.

So geht's weiter

Am kommenden Wochenende gastiert der Weltcup im Bündnerland. In Davos stehen drei Wettkämpfe auf dem Programm. Den Auftakt bildet am Freitag der Teamsprint in der freien Technik. Am Samstag und Sonntag folgen die Skating-Sprints und das Klassisch-Rennen über 20 Kilometer.

Resultate