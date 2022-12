Die Luzernerin Nadine Fähndrich läuft sensationell und gewinnt den Klassik-Sprint im norwegischen Beitostölen.

Dieser Exploit beschert ihr den zweiten Weltcup-Sieg ihrer Einzel-Karriere. Die 27-Jährige ist erst die zweite Schweizerin der Geschichte, die mehr als einen Erfolg auf dem Konto hat.

Bei den Männern scheitert Valerio Grond als bester Schweizer im Halbfinal.

Nadine Fähndrich hat in Beitostölen einen perfekten Tag eingezogen: Die Luzernerin gewann beim Klassik-Sprint in Norwegen jeden Lauf und jubelte am Ende überlegen über ihren zweiten Weltcup-Sieg. Erstmals setzte sie sich damit in einem Rennen der klassischen Technik durch.

Angefangen beim Prolog über ihre Viertelfinal- und Halbfinal-Heats bis hin zum Final lieferte die 27-Jährige eine sensationelle Leistung ab. Fähndrich war an diesem Freitag nicht zu bezwingen und sprintete über die 1,3 Kilometer stets als Erste ins Ziel. Im Final verwies sie die Norwegerin Lotta Udnes Weng und die Finnin Johanna Matintalo mit knapp einer bzw. anderthalb Sekunden Vorsprung auf die Plätze zwei und drei.

00:45 Video Fähndrich sprintet im Final überlegen zum Sieg Aus Sport-Clip vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Historischer Erfolg

Damit holte die Innerschweizerin nach Dezember 2020 beim Skating-Sprint in Dresden den zweiten Sieg ihrer Einzel-Karriere. Sie ist nach Laurien van der Graaff erst die zweite Schweizerin der Geschichte, der mehr als ein Weltcup-Erfolg gelungen ist. Zudem hatte sie mit Van der Graaff auch schon einen Team-Sprint gewonnen.

Fähndrich war die einzige Swiss-Ski-Athletin, die sich für die K.o.-Runde qualifizieren konnte. Lea Fischer war im Prolog als 35. gescheitert.

01:03 Video Fähndrich: «Umso schöner, dass es jetzt auch im Klassik-Sprint geklappt hat» Aus Sport-Clip vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Grond im Halbfinal

Bei den Männern hielt Valerio Grond die Schweizer Fahne hoch. Der Bündner kam nach seinem 4. Rang im Prolog dank seiner schnellen Zeit im Viertelfinal bis in die Vorschlussrunde. In seinem ersten Halbfinal der Saison blieb der 22-Jährige dann allerdings deutlich auf der Strecke und wurde schliesslich 11.

Mit Erwan Käser war ein weiterer Schweizer im Viertelfinal ausgeschieden, Roman Schaad musste sich bereits nach dem Prolog (42.) verabschieden. Den Sieg holte sich der Franzose Richard Jouve.

So geht's weiter

In Beitostölen folgen am Samstag die Einzelrennen über 10 Kilometer (9:55 Uhr Frauen und 12:10 Uhr Männer) sowie am Sonntag die Mixed-Staffel (12:55 Uhr). Alle Wettkämpfe sehen Sie live bei SRF im Stream. Nächstes Wochenende steigt dann der Heim-Weltcup in Davos.