Nadine Fähndrich scheidet in den Klassisch-Sprints in Drammen nach einem Sturz im Halbfinal aus. Norwegen siegt doppelt.

Nadine Fähndrich muss weiter auf ihren ersten Podestplatz im Jahr 2023 warten. Die dreifache Saisonsiegerin musste im norwegischen Drammen in den Klassisch-Sprints nach einem Sturz in den Halbfinals die Segel streichen.

Fähndrich kam in ihrem Heat selbstverschuldet zu Fall. Sie hängte in einer Kurve am Ski einer Konkurrentin an. Auf der sehr langen, leicht ansteigenden Zielgeraden schloss die 27-Jährige beinahe wieder auf und bewies, dass ihre Form wieder top ist. Die nächste Chance auf einen Podestplatz bietet sich der Luzernerin bereits am Samstag im schwedischen Falun.

00:36 Video Fähndrich stürzt im Halbfinal und scheidet aus Aus Sport-Clip vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Kristine Skistad vor Jonna Sundling (SWE). Komplettiert wurde das Podest durch Skistads Landsfrau Tiril Weng.

Grond chancenlos, Kläbo unwiderstehlich

Von den Schweizer Männern fand einzig Valerio Grond als 30. und Letzter Unterschlupf in der K.o.-Phase. Der Davoser blieb in den Viertelfinals jedoch chancenlos. Kein Kraut gewachsen war einmal mehr gegen Johannes Kläbo. Der Saisondominator sorgte in überlegener Manier für einen weiteren Heimsieg, Landsmann Erik Valnes wurde Zweiter, der Franzose Richard Jouve Dritter.

Der Sprint in Drammen südwestlich von Oslo gilt als Klassiker. 200 Lastwagen transportieren den Schnee ins Zentrum der Stadt mit über 100'000 Einwohnern.