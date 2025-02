Im Langlauf-Klassisch-Sprint im schwedischen Falun läuft Nadine Fähndrich hinter der Schwedin Linn Svahn auf den 2. Rang.

Für die Luzernerin ist es in der laufenden Saison bereits der 4. Sprint-Podestplatz.

Bei den Männern siegt der Norweger Johannes Hösflot Kläbo vor zwei Landsmännern.

Nadine Fähndrich erfreut sich zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Trondheim (26. Februar bis 9. März) weiter einer starken Form. Beim Klassisch-Sprint im schwedischen Falun lief die Luzernerin auf den 2. Rang. Einzig die Einheimische Linn Svahn war im Final noch knapp 9 Zehntel schneller. Dahinter wurde Kristine Skistad (NOR) Dritte.

Für Fähndrich ist es bereits der 4. Einzel-Podestplatz der Saison, alle hat sie im Sprint herausgelaufen. Zusätzlich stand sie in Staffel-Wettbewerben noch zweimal auf dem Podium.

Steigerungslauf in Falun

Nach Platz 18 in der Qualifikation hatte Fähndrich im Viertelfinal mit der schnellsten Zeit überzeugt. Auch im Halbfinal schaffte sie locker das Weiterkommen, im Final fehlte dann wenig zum nächsten Weltcupsieg. Der Podestplatz in Falun ist das Ende einer logischen Folge: Bereits in den vergangenen 3 Saisons war die 29-Jährige an diesem Ort in den Final gekommen, hatte das Podest aber jeweils noch verpasst.

Mit Lea Fischer war nur noch eine weitere Schweizerin am Start. Die 26-Jährige war in der Qualifikation die 19.-schnellste Zeit gelaufen, in der K.o.-Phase war dann bereits im Viertelfinal Schluss.

Norwegische Dominanz

Bei den Männern fehlten Schweizer Teilnehmer komplett. In der Entscheidung dominierten die Norweger. Die ersten drei Plätze wurden allesamt von Teilnehmern aus dem WM-Gastgeberland belegt. Johannes Hösflot Kläbo siegte vor Erik Valnes und Oskar Opstad Vike.

So geht's weiter

Am Samstag stehen in Falun die Rennen über 10 km klassisch an. Die Frauen starten um 11:45 Uhr, die Männer um 13:45 Uhr. Am Sonntag geht's dann in freier Technik über 20 Kilometer. Alle Rennen können Sie live bei SRF verfolgen. Danach steht eine kurze Pause an, bevor die Nordisch-WM in Norwegen ansteht.

