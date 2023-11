Luft nach oben zum Auftakt: Schweizer Duo im Viertelfinal out

Langlauf-Sprints in Kuusamo

Nadine Fähndrich Die Luzernerin konnte in ihrem 1. Rennen der neuen Saison noch keine allzu grossen Stricke zerreissen.

Für das Sprint-Team von Swiss-Ski setzt es zum Auftakt der Weltcup-Langlauf-Saison in Kuusamo eine leise Enttäuschung ab.

Sowohl Nadine Fähndrich wie auch Valerio Grond müssen nach dem Viertelfinal zusammenpacken.

Die ersten beiden Siege im Winter 2023/24 gehen auf das Konto von Emma Ribom (SWE) und Erik Valnes (NOR).

Im Klassik-Sprint beim Saison-Einstand im Nordosten Finnlands durfte bzw. musste Nadine Fähndrich bis ganz zum Schluss der 1. Tranche der K.o.-Phase hoffen. Letztlich ging es für die Innerschweizerin aber nicht wunschgemäss auf: Die Sprintspezialistin, die im vergangenen Winter 4-mal aufs Podest hatte vorpreschen können, blieb im Viertelfinal auf der Strecke. Allerdings war die Strecke mit langem Schlussanstieg im Diagonalschritt schon in der Vergangenheit nicht auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten, weshalb es an diesem Ort noch nie zu einem Exploit gereicht hatte.

Erst im allerletzten Heat wurde Fähndrich von Katharina Henning (GER) als Lucky Loser verdrängt und somit endgültig aus den Top 12 geworfen. 0,17 Sekunden fehlten zum Weiterkommen über die Zeit. Zuvor hatte Fähndrich im Prolog die 14.-beste Zeit aufgestellt und lief in der 1. Viertelfinal-Serie hinter den Dominatorinnen Jonna Sundling (SWE) und Kristine Stavas Skistad (NOR) auf den 3. Rang. In der Gesamtabrechnung holt sie als 13. erste Punkte im Weltcup 2023/24.

Leider nur im Prolog: Grond gibt Versprechen ab

Grosse Hoffnungen hatte in der Qualifikation am Morgen Valerio Grond geschürt. Über die 1,4 km waren nur 4 Konkurrenten schneller. Diese Ausgangslage konnte der Bündner aber nicht nutzen. Nach Rang 3 in seinem Viertelfinal-Lauf war der Wettkampf für den 23-Jährigen vorzeitig beendet, auch die Zeit von 2:39,03 Minuten reichte nicht, um weiter im Rennen zu bleiben.

Ribom wiederholt Vorjahressieg, Kläbo geschlagen

Bei der ersten Saison-Standortbestimmung sorgten am Polarkreis Emma Ribom und Erik Valnes für die Musik.

Die Schwedin Ribom feierte ihren 3. Einzel-Erfolg im Weltcup und war beim Sprint in Kuusamo nach 2022 zum 2. Mal in Folge nicht zu bezwingen. Hinter Sundling durchbrach einzig Skistad aus Norwegen die «Tre-Kronor»-Phalanx an der Spitze mit einem Quartett unter den ersten Fünf.

Auch Valnes ist ein «Wiederholungstäter» am Weltcup-Ort Kuusamo. Der 27-Jährige hatte hier schon 2020 die Nase vorn. Das Podest komplettieren Richard Jouve (FRA) und Johannes Kläbo (NOR).