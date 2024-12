Nadine Fähndrich und Anja Weber laufen beim Langlauf-Teamsprint in Davos dank einem starken Finish als 3. auf das Podest.

Bei den Männern laufen Valerio Grond und Janik Riebli gar auf Rang 2.

Die Siege gehen bei den Frauen an Schweden und bei den Männern an Norwegen.

Auf Rang 8 liegend übergab Anja Weber beim letzten Wechsel an Nadine Fähndrich. Dann drehte die Teamleaderin aber so richtig auf. Angefeuert vom frenetischen Heimpublikum überholte sie Athletin um Athletin und verbesserte sich im letzten Anstieg auf Platz 3. So bejubelten die Schweizerinnen im Ziel zusammen den Podestplatz – für Fähndrich der 15. im Weltcup, für Weber eine Premiere.

An der Spitze führte derweil kein Weg an der schwedischen Top-Sprinterin Jonna Sundling vorbei, die zusammen mit Emma Ribom einen souveränen Sieg einfuhr. Rang 2 ging an das norwegische Duo Kristin Fosnäs/Astrid Slind. Das zweite Schweizer Team um Lea Fischer und Marina Kälin beendete das Rennen an 20. Stelle.

Grond/Riebli machen Schweizer Abend perfekt

Gar noch besser erging es dem Schweizer Männer-Duo. Vor der letzten Kurve lag Valerio Grond zwar noch auf Rang 4, mit einem Überholmanöver innen durch stiess er dank einer herausragenden Kurve aber noch auf Platz 2 vor. Diesen liess er sich auf der Zielgeraden nicht mehr nehmen. Die Vorarbeit hatte Janik Riebli geliefert, der seinem Partner auf Rang 3 übergeben hatte.

Zuvorderst fuhr Dominator Johannes Hösflot Kläbo mit Teamkollege Paal Golberg einen weiteren Sieg ein, seinen bereits 5. in Davos, was ihn zum neuen Rekordsieger im Landwassertal macht. Rang 3 ging an das schwedische Duo Edvin Anger/Johan Häggström. Das junge zweite Schweizer Team um Antonin Savary und Noe Näff überzeugte derweil mit dem starken 9. Schlussrang.

Weltcup in Davos