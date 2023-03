Die Schweizer Duos laufen in den Teamsprints jeweils auf Rang 10. Die Siege gehen nach Norwegen und Schweden.

Immer wieder Kläbo – Schweizer Duos in Top 10

Langlauf-Teamsprints in Lahti

Johannes Kläbo hat das Siegen auch gegen Ende der Saison noch nicht verlernt. Zum Auftakt in den Weltcupfinal im finnischen Lahti lief der norwegische Saisondominator gemeinsam mit Landsmann Erik Valnes im Teamsprint zum Sieg. Italiens Schlussläufer Federico Pellegrino blieb im letzten Anstieg zwar an Kläbo dran, musste sich aber im Sprint mit Platz 2 begnügen. Rang 3 belegte das zweite norwegische Team.

Die Schweizer konnten im Kampf um die Podestplätze nicht mitreden. Erwan Käser und Janik Riebli liefen mit 22 Sekunden Rückstand auf Rang 10. Cyril Fähndrich und Beda Klee waren in der Qualifikation hängengeblieben.

01:06 Video Kläbo lässt gegen Pellegrino nichts anbrennen Aus Sport-Clip vom 24.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Fähndrich schont sich für Samstag

Bei den Frauen hat Schweden seine Dominanz im Teamsprint auch in Lahti untermauert. Emma Ribom und Jonna Sundling liefen vor Norwegen zum 11. Sieg in den letzten 14 Weltcup-Teamsprints. Der dritte Rang ging überraschend an Deutschland, das das einheimische Duo aus Finnland auf den letzten Metern noch abfing.

Das Schweizer Duo um Alina Meier und Anja Weber blieb bis Rennhälfte an der Spitze dran, danach verlor es den Anschluss. Am Ende klassierten sich die Schweizerinnen mit 47 Sekunden Rückstand auf Rang 10. Nadine Fähndrich liess die Teamsprints aus. Die Teamleaderin schonte sich für die Einzel-Sprints am Samstag, wo sie um den Weltcup-Disziplinen-Sieg kämpft.