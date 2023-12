Die norwegischen Festspiele in Trondheim (NOR) fanden auch über 10 Kilometer klassisch ihre Fortsetzung. Anders als im Sprint am Freitag und im Skiathlon am Samstag waren am Sonntag sogar sämtliche Podestplätze mit Einheimischen belegt. Der Sieger hiess jedoch zum dritten Mal gleich: Johannes Kläbo machte das Wochenende im eigenen Wohnzimmer mit dem überlegenen Sieg am Sonntag perfekt.

Mit über 17 respektive 21 Sekunden Vorsprung verwies Kläbo seine Landsmänner Paal Golberg und Henrik Dönnestad auf die Ränge zwei und drei. Weitere zwei Sekunden dahinter wurde der Schwede Calle Halfvarsson undankbarer Vierter.

Legende: War ein weiteres Mal nicht zu stoppen Johannes Kläbo. IMAGO / Bildbyran

Rüesch wieder bester Schweizer

Bester Schweizer war, wie bereits im Skiathlon, Jason Rüesch. Der 29-jährige Davoser lief mit einem Rückstand von etwas weniger als anderthalb Minuten auf Position 27. Beda Klee, Cyril Fähndrich und Jonas Baumann klassierten sich allesamt ausserhalb der Top 30.