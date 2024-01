Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im Wallis belegen die beiden Schweizer Quartette in der Mixed-Staffel die Ränge 6 und 7.

Legende: Übergab an Schlussläuferin Fähndrich Beda Klee in der Mixed-Staffel. Keystone/Jean-Christophe Bott

Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im Walliser Hochtal haben die Skandinavier den Schweizern die Show gestohlen. An der Spitze feierte Schweden einen Doppelsieg, dahinter folgte Norwegen vor Finnland und nochmals Norwegen. Linn Svahn sorgte am letzten Anstieg für den Unterschied und setzte sich vor ihrer Landsfrau Maja Dahlqvist und der Norwegerin Tiril Udnes Weng durch.

Die Mixed-Staffel über 4x5 Kilometer stand erst zum vierten Mal auf dem Weltcup-Programm. Erstmals gingen Frauen und Männer im Wechsel an den Start.

Schweiz ohne Podestchancen

Mit den Rängen 6 und 7 waren die beiden Schweizer Quartette hinter Schweden, Norwegen und Finnland «best of the rest». Dass sich Schweiz 1 am Ende vor Schweiz 2 klassierte, war Nadine Fähndrich zu verdanken. Dank einer starken letzten Ablösung machte die Luzerner Schlussläuferin noch 2 Ränge gut und führte das Team um Cyril Fähndrich, Anja Weber und Beda Klee auf Rang 6.

Auch der Toggenburger Klee war zuvor eine gute Ablösung gelaufen. Er hatte an 12. Stelle liegend von Weber übernommen und die Schweiz auf Zwischenrang 8 geführt.

Schliessen 02:03 Video Fähndrich: «War ganz okay von mir, es war hart auf der 2. Runde» Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden. 01:18 Video Klee: «Das war ein guter Formcheck für den Sonntag» Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

5 Sekunden hinter Schweiz 1 folgte das zweite Schweizer Quartett mit Jonas Baumann, Marina Kälin, Valerio Grond und Alina Meier, welches die Deutschen um mehr als 20 Sekunden in Schach halten konnte. Das Podest lag indes für beide Schweizer Teams ausser Reichweite. Auf Rang 3 büssten Fähndrich und Co. mehr als 1:20 Minuten ein.

Am Samstag steht im Goms ein Sprint auf dem Programm, am Sonntag die Massenstartrennen über 20 km.