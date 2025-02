Legende: Auf dem Weg in die Top 10 Nadine Fähndrich. Keystone/Jean-Christophe Bott (Archiv)

Nadine Fähndrich läuft im italienischen Cogne im Rennen über 10 km Skating auf den 6. Platz.

Bei den Männern überzeugt Valerio Grond mit dem 15. Rang.

Bei den Frauen setzt sich die US-Amerikanerin Jessie Diggins durch, bei den Männern siegt der Norweger Harald Östberg.

Nach ihrem 2. Platz am Samstag im Klassisch-Sprint konnte Nadine Fähndrich in Cogne auch am Sonntag über 10 km Skating überzeugen. In Abwesenheit einiger Top-Athletinnen nutzte die Luzernerin die Gunst der Stunde. Mit einem Rückstand von 52 Sekunden klassierte sie sich auf dem 6. Platz und realisierte ihr viertbestes Ergebnis in einem Distanzrennen. Auf das Podest fehlten ihr 37 Sekunden.

Eine gute Leistung zeigte auch Anja Weber. Die 23-Jährige erreichte das Ziel auf dem 20. Platz mit einem Rückstand von 1:36 Minuten. Alina Meier hatte auf einen Start verzichtet.

An der Spitze stellte Jessie Diggins einmal mehr ihre Klasse über diese Distanz unter Beweis. Die US-Amerikanerin lag bei allen Zwischenzeiten in Führung und setzte sich schliesslich 5,1 Sekunden vor der Norwegerin Astrid Öyre Slind durch. Dritte wurde die Finnin Kerttu Niskanen.

Norweger dominieren – Grond mit Reaktion

Bei den Männern waren die Norweger auch in Abwesenheit von Gesamtweltcup-Leader Johannes Hösflot Kläbo über 10 km Skating in Cogne eine Macht. Eine Klasse für sich war im Rennen mit Einzelstart Harald Östberg Amundsen. Der 26-Jährige siegte mit einem Vorsprung von 11,7 Sekunden. Iver Tildheim Andersen und Martin Löwström Nyenget machten den norwegischen Dreifach-Erfolg perfekt.

Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus am Samstag im Klassisch-Sprint zeigte Valerio Grond am Sonntag eine Reaktion. Der Bündner lief mit einem Rückstand von 41,6 Sekunden auf den 15. Platz. Candide Pralong schaffte es als 22. ebenfalls in die Top 30. Cyril Fähndrich gab auf.

So geht es weiter

Nach Cogne geht es im Langlauf-Weltcup erst in knapp 2 Wochen weiter. Im schwedischen Falun stehen vom 14. bis 16. Februar je 3 Rennen der Männer und Frauen auf dem Programm.

