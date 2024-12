Martin Löwström Nyenget (NOR) triumphiert bei den Männern über 20 km klassisch in Davos. Er verweist Iivo Niskanen (FIN) und Hugo Lapalus (FRA) auf die weiteren Podestplätze.

Bester Schweizer ist Jonas Baumann als 24.

Die Frauen sind am Nachmittag ebenfalls über 20 km im Einsatz. Das Rennen sehen Sie ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei oder hier im Stream .

Im fünften Rennen, in dem er in dieser Weltcup-Saison an den Start ging, fuhr Martin Löwström Nyenget in Davos den fünften Podestplatz und den zweiten Vollerfolg ein. Der Norweger setzte sich über 20 km in der klassischen Disziplin 13 Sekunden vor Iivo Niskanen und 35 Sekunden vor dem Franzosen Hugo Lapalus durch.

Von den sechs Schweizern am Start schaffte es beim Heim-Weltcup keiner in die Top 20. Am besten schnitt Jonas Baumann auf Platz 24 ab. Auf Nyenget büsste er über zweieinhalb Minuten ein. Jason Rüesch (31.), Beda Klee (36.), Nicola Wigger (38.), Cyril Fähndrich (50.) und Valerio Grond (76.) verpassten die Punkte.

So geht es weiter

Als nächstes steht für die Langlauf-Cracks die Tour de Ski an. Los geht es am 28. Dezember mit den Sprints in Toblach. Die Tour dauert bis 5. Januar.

Weltcup