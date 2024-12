Astrid Öyre Slind (NOR) behauptet sich in Davos über 20 km klassisch gegen Kerttu Niskanen und Landsfrau Therese Johaug.

Die Schweizerinnen erwischen zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes keinen guten Tag.

Bei den Männern triumphiert Martin Löwström Nyenget (NOR) vor Iivo Niskanen (FIN) und Hugo Lapalus (FRA). Bester Schweizer ist Jonas Baumann als 24.

Wer gedacht hatte, dass Therese Johaug zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Davos zu einer Show ansetzen würde, sah sich getäuscht. Die Bestzeit über 20 km klassisch mit Einzelstart stellte eher überraschend eine norwegische Landsfrau auf: Astrid Öyre Slind feierte im Alter von 36 Jahren ihren ersten Weltcup-Erfolg. Kerttu Niskanen (FIN) büsste als Zweite 10,1 Sekunden ein, Johaug als Dritte 13,5 Sekunden.

Die Schweizerinnen konnten kein Wort um die Spitzenplätze mitreden. Teamleaderin Nadine Fähndrich reichte es nicht mal zur Auszeichnung «beste Schweizerin». Diese sicherte sich eher überraschend Giuliana Werro als 27. (+5:25 Minuten). Fähndrich verlor als 29. 5:50 Minuten, Anja Weber als 33. 6:39 Minuten.

Zweiter Saisonsieg für Nyenget

Bei den Männern ging der Sieg an einen Routinier. Im fünften Rennen, in dem er in dieser Weltcup-Saison an den Start ging, fuhr Martin Löwström Nyenget in Davos den fünften Podestplatz und den zweiten Vollerfolg ein. Der Norweger setzte sich über 20 km in der klassischen Disziplin 13 Sekunden vor Iivo Niskanen und 35 Sekunden vor dem Franzosen Hugo Lapalus durch.

Von den sechs Schweizern am Start schaffte es beim Heim-Weltcup keiner in die Top 20. Am besten schnitt Jonas Baumann auf Platz 24 ab. Auf Nyenget büsste er über zweieinhalb Minuten ein. Jason Rüesch (31.), Beda Klee (36.), Nicola Wigger (38.), Cyril Fähndrich (50.) und Valerio Grond (76.) verpassten die Punkte.

So geht es weiter

Als nächstes steht für die Langlauf-Cracks die Tour de Ski an. Los geht es am 28. Dezember mit den Sprints in Toblach. Die Tour dauert bis 5. Januar.

Weltcup