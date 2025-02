Nadja Kälin realisiert über 20 km Skating mit Massenstart in Falun (SWE) als 8. ihr bestes Weltcup-Resultat.

Nadine Fähndrich wird beim Triumph von Jessie Diggins (USA) in der WM-Hauptprobe 17.

Bei den Männern läuft der Schweizer Antonin Savary erstmals in seiner Karriere in einem Distanzrennen unter die besten 30.

Nadja Kälin hat im Massenstartrennen über 20 km Skating ihr bestes Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erreicht. Die 23-jährige Bündnerin lief im schwedischen Falun mit 46,7 Sekunden Rückstand auf den starken 8. Rang. Zuvor war ein 15. Platz – ebenfalls über 20 km in der freien Technik – ihr bestes Resultat gewesen. Damit tankte Kälin just im letzten Rennen vor der Nordischen Ski-WM in Trondheim (NOR) ab dem 26. Februar Selbstvertrauen.

Den Sieg bei der WM-Generalprobe sicherte sich die Weltcup-Führende Jessie Diggins aus den USA vor Heidi Weng (NOR/+0,7 Sekunden) und Ebba Andersson (SWE/+0,8). Die gerade im Skating oft bestechende Diggins hatte den Unterschied am letzten Sprinthügel gemacht und feierte ihren 27. Weltcup-Sieg. Nadine Fähndrich erreichte als 17. mit einem Rückstand von 2:26 Minuten das Ziel.

Top-30-Ergebnis für Savary

Die Schweizer Männer konnten sich im Vergleich zum Vortag steigern. Im Klassisch-Rennen am Samstag klassierten sich alle Swiss-Ski-Athleten ausserhalb der Top 30. Beim Massenstartrennen über 20 km in der freien Technik lief Antonin Savary am Sonntag auf den 26. Rang und damit zu seinem besten Ergebnis in einem Distanzrennen im Weltcup. Candide Pralong wurde als zweitbester Schweizer 36., Nicola Wigger belegte den 51. Rang,

Der Sieg ging erstmals in diesem Winter an den routinierten Norweger Paal Golberg. Der 34-Jährige kam als Teil eines Quartetts auf die Zielgerade und entschied den Schlusssprint mit einem unwiderstehlichen Antritt vor Gus Schumacher für sich. Für den US-Amerikaner war es der erste Podestplatz der Saison und der zweite überhaupt in seiner Karriere. Das Podest komplettierte mit Harald Amundsen ein weiterer Norweger.

Langlauf