Für Dario Cologna ist die Mini-Tour in Kuusamo bereits gelaufen, bevor sie richtig angefangen hat. Anstatt am Samstagmittag das 15-km-Rennen in klassischer Distanz zu bestreiten, reiste der Münstertaler zurück in die Schweiz.

Nach dem Sprint am Freitag haben sich bei Cologna Wadenprobleme bemerkbar gemacht. Laut Teamarzt Walter Kistler wolle man kein Risiko eingehen. Beim Verzicht auf die weiteren Rennen in Finnland handelt es sich um eine Vorsichtsmassnahme.

Cologna wird sich in der Schweiz einer intensiven Physiotherapie unterziehen. Kistler geht davon aus, dass der 33-Jährige beim Heim-Weltcup in Davos Mitte Dezember wieder mittun kann.

Kläbo von Niskanen gestoppt

Den Sieg im ersten Distanzrennen der Saison sicherte sich Iivo Niskanen. Der Finne verhinderte über 15 km in klassischer Technik einen norwegischen Dreifachsieg. Johannes Kläbo, der Sieger im Sprint vom Freitag, musste mit Platz 2 vorliebnehmen. Emil Iversen wurde Dritter und auch Platz 4 ging mit Didrik Tönseth an einen Norweger.

Für das beste Schweizer Resultat sorgte in Abwesenheit von Cologna Jonas Baumann. Der 29-jährige Bündner lief auf den 22. Platz. Beda Klee, Ueli Schnider und Jason Rüesch klassierten sich ausserhalb der Top 30 und verpassten die Weltcup-Punkte.

Johaug eine Klasse für sich

Ein starkes Signal an ihre Konkurrentinnen hat im hohen Norden auch Therese Johaug gesendet. Die 31-jährige Norwegerin dominierte das Rennen über 10 km in klassischer Technik und siegte mit einer halben Minute Vorsprung auf die Finnin Krista Pärmäkoski. Die drittklassierte Russin Natalia Neprjajewa verlor knapp 45 Sekunden auf Johaug.

Im Schatten der letztjährigen Distanzweltcup-Siegerin liefen die Schweizerinnen. Nadine Fähndrich, die im dichten Schneetreiben gestartet war, ergatterte als 27. Weltcup-Punkte. Sprintspezialistin Laurien van der Graaff verpasste diese als 37. Am Sonntag steht zum Abschluss der Mini-Tour ein Verfolgungsrennen über 10 km in freier Technik an.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.11.2019, 09:35 Uhr