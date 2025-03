Langlauf: Weltcup in Oslo

Die Schwedin Moa Ilar gewinnt über 10 km Skating knapp vor Heidi Weng (NOR) und Victoria Carl (GER).

Anja Weber verpasst die Top 10 als beste Schweizerin und belegt Rang 14.

Bei den Männern feiert Harald Östberg Amundsen (NOR) vor vier Landsmännern den Sieg.

Am Ende kam Moa Ilar noch ins Zittern, als Heidi Weng gegen Ende hin immer mehr aufdrehte und die Bestzeit der Schwedin ins Wanken brachte. Doch 1,6 Sekunden sprachen nach dem Rennen über 10 km Skating am Holmenkollen zugunsten Ilars, die damit ihren 2. Weltcup-Sieg feierte. Der Einheimischen Weng blieb Rang 2. Die Deutsche Victoria Carl belegte wie tags zuvor den 3. Platz.

Vortagessiegerin Therese Johaug verpasste das Podest als Fünfte mit 17,8 Sekunden Rückstand auf Ilar. Knapp vor ihr reihte sich Dreifach-Weltmeisterin Ebba Andersson ein.

Anja Weber belegte am Tag nach ihrem besten Distanzergebnis im Weltcup den beachtlichen 14. Rang. Die 23-jährige Schweizerin büsste 49,3 Sekunden auf Ilars Bestzeit ein. Giuliana Werro (43.) und Marina Kälin (47.) verpassten die Top 40, Nadja Kälin musste wie schon am Samstag passen.

Norwegische Festspiele

Bei den Männern setzte es vor Heimpublikum über dieselbe Distanz einen totalen norwegischen Triumph ab. Harald Östberg Amundsen siegte vor 4 Landsmännern, insgesamt liefen 7 Norweger in die Top 9. Hinter Amundsen schafften es Einar Hedegart (+5,2 Sekunden) und WM-GOAT Johannes Hösflot Kläbo (+12,8) auf das Podest.

Der schnellste Schweizer Cyril Fähndrich verlor als 28. eine gute Minute auf die Siegerzeit. Auch Candide Pralong (39.) lief knapp in die Punkte, Jason Rüesch (49.) verpasste diese.

So geht es weiter

Am Mittwoch steht im estnischen Tallinn ein Skating-Sprint an, ehe die Langlauf-Saison am kommenden Wochenende im finnischen Lahti mit drei Rennen beschlossen wird.

