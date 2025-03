Langlauf: Weltcup in Oslo

Anja Weber realisiert am Holmenkollen über 20 km klassisch als 12. ihr bestes Weltcup-Ergebnis in einem Distanz-Rennen.

Der Sieg geht an Therese Johaug aus Norwegen, die somit nach einer titellosen WM zurückschlägt.

Im Männer-Rennen in Oslo über 20 km klassisch muss sich die WM-Überfigur Johannes Hösflot Kläbo mit Rang 14 begnügen, mit Martin Löwström Nyenget geht der Tageserfolg gleichwohl an einen Norweger.

Nadja Kälin blieb es vergönnt, ihre starke WM-Form (im Einzel ein 6. und zwei 8. Ränge) weiter auszuspielen. Die angeschlagene Bündnerin verzichtete in Oslo kurzfristig auf einen Start, verwies bei ihrem Entscheid aber in erster Linie auf eine Vorsichtsmassnahme.

Legende: Anja Weber weiss zu überzeugen Die WM-Bronzegewinnerin im Teamsprint kann es auch als Sololäuferin. Keystone/EPA/Christoffer Andersen/NORWAY OUT

Von wegen, dass durch Kälins Forfait die Schweizerinnen im stark besetzten Rennen aussen vor blieben. So rückte Anja Weber in den Fokus, die WM-Bronzegewinnerin im Teamsprint an der Seite von Nadine Fähndrich. Die 23-jährige Zürcher Oberländerin, bislang keine ausgewiesene Distanz-Spezialistin, zeigte bereits einen furiosen Start und hielt ihr forsches Tempo bis zum Schluss durch.

Am Ende wurde es Rang 12 für Weber, die bislang abseits ihrer bevorzugten Sprint-Disziplin noch nie besser als auf Platz 15 klassiert gewesen war. Zu den Top 10 fehlten knapp 12 Sekunden. Ihre Teamkolleginnen, Marina Kälin sowie Giuliana Werro, folgten auf den Positionen 25 bzw. 39.

Norwegen nach der WM-«Schmach» wieder tonangebend

Vorneweg glückte Therese Johaug mit ihrem insgesamt 88. Weltcup-Einzel-Triumph unmittelbar nach der WM die Revanche. Die norwegische Altmeisterin hatte in Trondheim wohl 4 Medaillen geholt – keine aber in goldener Farbe. Nun lief sie gleich bei der ersten Gelegenheit wieder auf die oberste Podeststufe. In ihrem Sog konnte auch Landsfrau Astrid Öyre Slind als Zweite überzeugen.

Somit ist das «Wikinger»-Team, das bei den 6 Frauen-Konkurrenzen an den Titelkämpfen keinen einzigen Sieg hatte verbuchen können, wieder voll in der Spur. Derweil wurde die 3-fache Goldgewinnerin Ebba Andersson (SWE) gebremst – und zwar als 3. mit 31,9 Sekunden Rückstand im Rennen, wie auch hinterher von der Jury. Eines Technikverstosses wegen wurde ihr Ergebnis annulliert. An ihrer Stelle stieg die Deutsche Victoria Carl aufs Treppchen. Jessie Diggins (USA), die designierte Gesamtweltcup-Erste, belegte im bereinigten Klassement Platz 10.

Jason Rüesch mit einem soliden Rennen

Im Feld der Männer schaute für Swiss-Ski dank Jason Rüesch ein Top-20-Resultat heraus. Als 19. büsste der 30-Jährige 2:13,1 Minuten auf die Siegerzeit ein. Cyril Fähndrich konnte als 58. keine Stricke zerreissen. Johannes Hösflot Kläbo nahm sich für einmal etwas zurück nach seiner brillanten WM-Vorstellung mit 6 Goldmedaillen aus 6 Starts, der Norweger klassierte sich als 14. sogar ausserhalb der Top 10.

An der Spitze lagen gleichwohl 5 Teamkollegen, angeführt von Martin Löwström Nyenget und gesprengt nur von William Poromaa (SWE), der es auf den 2. Platz schaffte. Nyenget konnte dank einer famosen Leistung in einer eigenen Liga die Konkurrenz um 51,2 Sekunden und mehr distanzieren und seinen erst 5. Weltcup-Einzel-Sieg der Karriere feiern.

So geht es weiter: Happiges Schlusspensum

Am Sonntag rückt am Holmenkollen die Skating-Disziplin in den Fokus. Zu absolvieren sind je 10 km. Sie können sich beide Rennen wie folgt live bei SRF ansehen: die Frauen um 11:10 Uhr auf SRF zwei, die Männer um 13:25 Uhr zunächst im kommentierten Stream in der Sport App und später ebenfalls im TV auf SRF zwei.

Im Anschluss verbleiben im Weltcup-Winter 2024/25 der Langläuferinnen und Langläufer noch zwei Stationen bzw. je 4 Rennen innert 5 Tagen. Nach den Skating-Sprints im estnischen Tallinn findet im rund 200 km entfernten finnischen Lahti zwischen dem 21. und 23. März nochmals ein Einzelsprint statt, gefolgt von einem Teamsprint und dem finalen Distanzrennen über 50 km klassisch.

