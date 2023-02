Einen Tag nach ihrem Sturz im Halbfinal des Sprint-Wettbewerbs in Toblach (ITA) hat die Schweizer Team-Leaderin Nadine Fähndrich zurückgeschlagen. Im Rennen über 10 Kilometer in der freien Technik überzeugte die Luzernerin und durfte lange mit einem Podestplatz liebäugeln. Am Ende belegte Fähndrich mit 4 Sekunden Rückstand auf das Podest jedoch nur den 4. Rang.

Trotzdem bestätigte die einzige Schweizerin am Start damit ihre starke Form wenige Wochen vor der WM in Planica. Erst einmal – vor vier Jahren in Cogne als Zweite – war die 27-Jährige in einem Distanzrennen besser klassiert.

Der Sieg ging an die Schwedin Ebba Andersson, welche die 10 km in 23:47,7 Minuten am schnellsten bewältigte. Jessie Diggins (USA) verlor 13,3 Sekunden, Ingvild Östberg (NOR) blieb nochmals rund 20 Sekunden dahinter.

Nächste Kläbo-Show am Nachmittag?

Ab 15:00 Uhr messen sich auch die Männer über 10 Kilometer. Im Livestream sind Sie live mit dabei. Als Favorit geht einmal mehr Dominator Johannes Kläbo (NOR) an den Start. Die Schweiz wird von Jonas Baumann, Candide Pralong, Roman Furger, Cyril Fähndrich und Beda Klee vertreten.