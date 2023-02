Die Skating-Sprints in Toblach (ITA) enden ohne Schweizer Topergebnis.

In der Sprint-Hauptprobe für die WM scheitern sowohl Nadine Fähndrich als auch Valerio Grond im Halbfinal.

Die Tagessiege holen sich Jonna Sundling (SWE) und Johannes Kläbo (NOR).

Nadine Fähndrich hat in ihrer Paradedisziplin eine durchzogene WM-Hauptprobe erlebt. Die Luzerner Langläuferin, die im Dezember 3 Sprints in Serie für sich entschieden hatte, stürzte im italienischen Toblach im Halbfinal ohne Fremdeinwirkung und hatte damit keine Chance mehr auf eine bessere Klassierung als der 11. Rang. Gleichzeitig verlor die 27-Jährige deshalb die Führung im Sprint-Weltcup an die Schwedin Maja Dahlqvist.

Im Prolog hatte Fähndrich aber als Fünftschnellste überzeugt, und auch den Viertelfinal hatte sie dank einer schnellen Zeit problemlos überstanden. Für die Titelkämpfe im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März) darf sich die Innerschweizerin trotz des Sturzes gute Chancen ausrechnen.

Legende: War am Ende enttäuscht Nadine Fähndrich. Keystone/Gian Ehrenzeller/Archiv

Zweitbeste Schweizerin war am Freitag Alina Meier, die aber im Viertelfinal scheiterte. Im Prolog waren schon Désirée Steiner und Lea Fischer auf der Strecke geblieben. An der Spitze jubelte Olympiasiegerin Jonna Sundling aus Schweden.

Grond knapp nicht im Final

Bei den Männern hatte von den Schweizern einzig Valerio Grond die K.o.-Runden erreicht. Der 22-Jährige entschied erst seinen Viertelfinal-Heat mit einer Machtdemonstration für sich, schied dann aber im Halbfinal wegen 24 Hundertsteln aus. Damit verpasste der Bündner seine 3. Final-Qualifikation seiner Karriere knapp und wurde letztlich 7.

01:09 Video Grond scheidet als Dritter seines Halbfinals aus Aus Sport-Clip vom 03.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Mit Roman Schaad, Cyril Fähndrich und Erwan Käser hatten drei weitere Schweizer den Sprung unter die Top 30 nicht geschafft. Janik Riebli, der im Sprint in Livigno (ITA) vor 2 Wochen auf dem Podest gestanden hatte, fehlte wegen den Folgen einer Erkältung. Der Sieg ging an den norwegischen Dominator Johannes Kläbo.

So geht's weiter

In Toblach stehen am Wochenende die letzten Rennen vor der WM auf dem Programm: Am Samstag gehen die Skating-Rennen über 10 Kilometer sowie am Sonntag die 4x7,5km-Staffeln über die Bühne.