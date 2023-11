Klee und Fähndrich überzeugen in Kuusamo

Beda Klee (Rang 11) egalisiert im finnischen Kuusamo über 10 km klassisch sein Karriere-Bestresultat.

Nadine Fähndrich belegt im 10-km-Rennen der Frauen Rang 12 und läuft damit ihr drittbestes Resultat über diese Distanz heraus.

Den Sieg sichern sich der Norweger Martin Loewstroem Nyenget und die Schwedin Ebba Andersson.

Beda Klee hat beim ersten Weltcup-Stopp der Saison gleich für ein erstes Highlight gesorgt. Der 27-jährige Toggenburger belegte über 10 km klassisch ex aequo mit Thomas Westgaard Maloney (IRL) den starken 11. Platz. Damit egalisierte der Swiss-Ski-Athlet sein Karrierebestresultat im Einzel vom letzten Januar in Les Rousse über 20 km Massenstart. Er büsste lediglich 38 Sekunden auf Sieger Martin Loewstroem Nyenget (NOR) ein und liess Grössen wie den von Corona genesenen Johannes Hoesflot Klaebo (NOR/14.) und dessen Landsmann Didrik Toenseth (18.) hinter sich.

01:57 Video Niskanen gratuliert Nyenget zum Sieg und lässt dann seinen Frust raus Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Dramatisch verlief die Entscheidung um den Sieg. Der Finne Iivo Niskanen musste sich Nyenget um lediglich 2,9 Sekunden geschlagen geben. Im Ziel verzog er eine entsprechend säuerliche Miene. Erik Valnes (NOR), der Sprint-Sieger des Vortages, schaffte es auf den 3. Platz. Cyril Fähndrich klassierte sich auf dem 28. Rang. Candide Pralong verpasste die Top 50 und damit die Weltcup-Punkte.

Legende: Strahlte im Ziel für einige Minuten in der Leader-Box Beda Klee (rechts.) SRF

Fähndrich mit gutem Auftritt

Nadine Fähndrich realisierte in Kuusamo ihr drittbestes Resultat über 10 km klassisch. Die Innerschweizerin beendete das Rennen mit einem Rückstand von 52 Sekunden auf Rang 12.

Den Sieg sicherte Ebba Andersson. Die Schwedin setzte sich vor Rosie Brennan (USA) und Landsfrau Frida Karlsson durch. Andersson wiederholt somit ihren Sieg aus dem Vorjahr. Insgesamt klassierten sich 4 Schwedinnen in den Top 10.

Am Sonntag findet das 3. Rennen am Polarkreis statt. Dann starten die Läuferinnen über 20 km Skating. SRF überträgt sämtliche Rennen aus Kuusamo live.