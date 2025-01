Baumann läuft in Top 10 – Siege gehen nach Schweden

Jonas Baumann hat in Les Rousses (FRA) im Massenstartrennen über 20 km eine starke Leistung gezeigt und mit dem 8. Rang sein bestes Weltcup-Ergebnis in Einzel herausgelaufen. Über die 20 Kilometer war zuvor ein 17. Rang seine beste Klassierung gewesen. Nun gelang ihm nach einer zuletzt durchzogenen Saison ein Exploit.

Auf das Podest fehlten Baumann letztlich 11 Sekunden. Der Sieg ging an den Schweden William Poromaa, der sich im Schlusssprint vor Iivo Niskanen (FIN) durchsetzte. Simen Hegstad Krüger (NOR) komplettierte die Top 3.

Die weiteren Schweizer konnten nicht mit den Besten mithalten. Cyril Fähndrich lief auf Rang 24, Antonin Savary (37.), Candide Pralong (40.) und Nicola Wigger (47.) klassierten sich noch weiter hinten. Jason Rüesch musste kurzfristig auf einen Start verzichten.

Schweden siegt auch bei den Frauen

Bei den Frauen hat Frida Karlsson das Klassik-Massenstartrennen in souveräner Manier gewonnen. Die Schwedin distanzierte ihre Landsfrau Ebba Andersson in Abwesenheit von Tour-de-Ski-Siegerin Therese Johaug (NOR) um 1:29 Minuten. Über Rang 3 durfte sich die Österreicherin Teresa Stadlober freuen. Die 31-Jährige verlor auf Siegerin Karlsson 1:41 Minuten.

Kälin in den Top 20

Aus Schweizer Sicht zeigte Nadja Kälin ein beherztes Rennen. Die 23-jährige Engadinerin wurde 18. Teamkollegin Anja Weber erreichte das Ziel als 33. unter 39 gestarteten Athletinnen. Giuliana Werro, die dritte Schweizerin am Start, beendete das Rennen nicht.

Resultate